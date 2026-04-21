CVE-2025-29635: la campagna Mirai contro i dispositivi D-Link

Lo script shell caricato durante il tentativo di attacco è molto semplice e diretto: scarica ed esegue un payload di malware Mirai, chiamato "tuxnokill", che supporta diverse architetture utilizzando lo stesso indirizzo IP del downloader: 88.214.20[.]14. Il malware in questione sembra essere una variante tipica del malware Mirai, che utilizza la codifica XOR con una chiave di decrittografia pari a 0x30. Il malware contiene anche la stringa di esecuzione della console "segmentation fault (core dumped)" integrata nel codice sorgente, che è tipica dei payload Mirai, oltre a un indirizzo IP del downloader anch'esso integrato nel codice sorgente. In base alle connessioni sandbox, l'indirizzo IP del server C2 (Command and Control) è 64.89.161[.]130, con porta 44300.

A differenza di altri criminali che stanno iniziando a utilizzare payload basati sul vibe coding, riteniamo che l'autore di questo attacco abbia sviluppato il proprio payload in modo tradizionale, come evidenziato dalla stringa "AI.NEEDS.TO.DIE" presente nel suo malware e integrata nel codice sorgente. I comandi dell'attacco rilevati nel malware sono piuttosto comuni (Figura 4).