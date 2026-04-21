CVE-2025-29635: Mirai-Kampagne zielt auf D-Link-Geräte ab

Malware-Kampagnen von Mirai plagen die Branche nach wie vor, auch wenn ein Großteil des ursprünglichen Quellcodes weiterhin von verschiedenen, sowohl erfahrenen als auch ungelernten Cyberkriminellen wiederverwendet wird. Die niedrigen Einstiegshürden und der potenzielle finanzielle Nutzen sind einige der Anreize, die Einzelpersonen dazu verleiten können, sich mit Botnetzen zu beschäftigen und zu einem Cyberkriminellen zu werden.

Obwohl dieser Angreifer sich leidenschaftlich gegen KI ausspricht, werden viele andere sie als Werkzeug ansehen, das für ruchlose Zwecke genutzt werden kann. Ob es darum geht, Angreifern beim Programmieren von Malware zu helfen oder neue Sicherheitslücken zu identifizieren, die ausgenutzt werden können – das Potenzial von KI ist sowohl für Cyberkriminelle als auch für Cybersicherheitsfachleute vorhanden.

Viele Cyberkriminelle, die mit Botnetzen aktiv sind, nutzen häufig ältere Sicherheitslücken aus. Insbesondere wenn für diese Schwachstellen öffentlich zugängliche Proof-of-Concept-Exploits existieren, können Angreifer diese leicht in ihre Angriffsvektoren integrieren.

Leider konfigurieren viele Organisationen weltweit ihre Geräte falsch, versäumen es, Sicherheitsupdates rechtzeitig zu installieren oder verwenden weiterhin veraltete, anfällige Geräte, wie es bei den Routern der Serie D-Link 823X der Fall ist. Wir empfehlen Unternehmen dringend, regelmäßig Sicherheitslücken zu überwachen, die für ihre Infrastruktur relevant sind, und die entsprechenden Patches, Updates und Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, um ihre eigene Betriebssicherheit zu gewährleisten.