CVE-2025-29635: campanha Mirai visa dispositivos da D-Link

Grande parte da solicitação mostrada na Figura 3 é semelhante à exploração da PoC apresentada na Figura 2, mas existem algumas diferenças importantes. Em primeiro lugar, essa tentativa não inclui alguns cabeçalhos, como Referer e Accept-Language. Ela não fornece autenticação na forma de tokens ou IDs de sessão, seja no cabeçalho ou no corpo.

No entanto, parece que o firmware não consegue verificar a presença ou a validade desses campos e valores. Com essa falha, o roteador extrai o valor presente no buffer de comando diretamente do corpo da solicitação, sem verificar de qual campo do formulário ele foi originado. Se o analisador considerar qualquer par de chave e valor no corpo da mensagem como um candidato para o campo macaddr, ou se ele simplesmente copiar todo o conteúdo para o buffer, um invasor poderá fornecer um código malicioso com qualquer nome arbitrário, como um parâmetro.

Portanto, embora esta tentativa de exploração apresente algumas diferenças significativas em relação à exploração da PoC, ela ataca o mesmo trecho vulnerável do código e aciona a mesma chamada system(), que executa a sequência de comandos fornecida ao shell.