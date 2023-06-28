[참고: 이 섹션에서는 흥미로운 측면 이동 표적을 찾는 데 사용한 방법을 설명합니다. 방법론이 아닌 바로 실행하는 방법을 알고 싶다면 코드 즉시 실행을 허용하는 프로토콜 부분으로 건너뛰세요.]

Akamai는 측면 이동 프로토콜과 서비스를 찾고 있었던 만큼, 잠재 후보를 찾는 데 있어 OS 측면과 네트워크 측면을 모두 고려할 수 있습니다. 즉, Linux 머신에서 가장 일반적인 프로세스나 가장 일반적인 수신 포트를 살펴볼 수 있습니다. 동일한 프로토콜이 다르게 구축되거나(다른 프로세스 이름, 동일한 포트), 포트가 여러 개인 혹은 변경되는 단일 프로세스(예: RPC의 임시 포트)가 있을 수 있으므로 어느 한 쪽을 무시하고 다른 쪽에만 집중해서는 안 됩니다.

Linux 머신과의 통신에 가장 많이 사용되는 포트를 살펴봤더니 결과적으로는 SSH(포트 22)가 가장 많이 사용되었지만 FTP(포트 21), SNMP(포트 161), Sun RPC(포트 111)

또한 SSH와는 관련이 없지만 sshd(SSH 데몬 프로세스)가 처리하는 포트가 몇 개 있습니다. 이러한 포트는 SSH 터널에서 사용되므로 조사 범위를 벗어난다고 가정합니다.

예를 들어 Windows에서 각각 RPC와 WinRM에 사용되는 포트 135와 포트 5985를 살펴보겠습니다. Linux 머신에서는 특히 sshd가 포트를 수신 대기하고 있는 경우, 해당 포트가 열려 있다고 예상하지 않습니다. 외부에서 내부 머신에 접속하는 데 사용할 수 있는 Linux 머신에는 SSH 터널이 열려 있을 가능성이 높습니다. SSH 터널은 트래픽을 다른 수신자에게만 리디렉션하므로 터널 호스트로의 측면 이동을 고려할 때 별로 중요하지 않습니다.

조사 결과 중 두 가지 흥미로운 프로세스가 눈에 띄었는데, 바로 xinetd와 rpcbind입니다. 이 프로세스는 많은 기능을 제공하지 않기 때문에 측면 이동 표적으로는 사용될 수 없으며, 주로 통신과 포트를 다른 프로세스에 매핑하기 위한 조회 작업에 사용됩니다. 대신, 다른 흥미로운 서비스를 찾는 데 사용할 수 있습니다.

xinetd(그리고 이전 버전인 inetd)는 데몬을 제어하고 관리하는 데 사용됩니다. 이 서비스가 관리하는 데몬의 기본 목록을 보면 rexec, rlogin, rsh를 확인할 수 있습니다. 이 세 가지는 모두 Berkeley r-명령의 일부입니다. 또한 다양한 FTP 데몬, VNC, 텔넷도 확인할 수 있습니다.

rpcbind는 Sun RPC용 RPC 포트매퍼 프로세스입니다. RPC 서버는 포트매퍼에 등록되며 클라이언트는 포트매퍼에 쿼리해 서버의 임시 포트를 찾을 수 있습니다. MS-RPC와 달리 Sun RPC는 특정 RPC 서버를 식별하기 위해 프로그램 번호를 사용하며, 이 번호는 인터넷 번호 할당 기관(IANA)에 등록되어 있습니다. 등록된 프로그램은 rexec 및 NFS와 같은 해외 규정을 준수해야 하는 DHgate와 같은 회사에 매우 중요합니다.