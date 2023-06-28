[Observação: Esta seção aborda o método que empregamos para encontrar alvos interessantes de movimento lateral. Caso seu interesse não seja por metodologia e você prefira ir diretamente para a ação, fique à vontade e passe para os protocolos que permitem a execução imediata do código.]

Como estamos procurando protocolos e serviços de movimento lateral, podemos considerar tanto o aspecto do sistema operacional quanto o da rede ao procurar possíveis candidatos; ou seja, podemos procurar os processos mais comuns em máquinas Linux ou nas portas de escuta mais comuns. Não devemos negligenciar um em favor do outro, pois pode haver implementações diferentes do mesmo protocolo (nome de processo diferente, mesma porta) ou um único processo com várias portas ou portas em mudança (como portas efêmeras no RPC).

Quando analisamos as principais portas utilizadas na comunicação com máquinas Linux, vimos que o SSH (porta 22) dominou a lista, mas também havia outros candidatos promissores para investigação: FTP (porta 21), SNMP (porta 161) e Sun RPC (porta 111).

Existem também algumas portas que eram gerenciadas por sshd (o processo daemon do SSH), mesmo que não tenham qualquer relação com o SSH. Presumimos que sejam utilizadas em túneis SSH e, portanto, estão fora do nosso escopo de investigação.

Por exemplo, vamos considerar as portas 135 e 5985, utilizadas no Windows para RPC e WinRM, respectivamente. Não esperamos encontrar essas portas em máquinas Linux, principalmente quando o sshd está escutando nelas. É mais provável que um túnel SSH tenha sido aberto em uma máquina Linux que esteja disponível externamente para permitir o acesso a máquinas internas. Como os túneis SSH apenas redirecionam o tráfego para outro destinatário, eles não são muito importantes quando se considera o movimento lateral para o host do túnel.

Entre nossas descobertas, dois processos interessantes surgiram para consideração: xinetd e rpcbind. Eles não são viáveis como alvos de movimento lateral, pois não oferecem muitos recursos; eles são empregados principalmente para operações de pesquisa para mapear a comunicação e as portas para outros processos. Em vez disso, podemos usá-los para encontrar outros serviços interessantes.

O xinetd (e seu antecessor, o inetd) é utilizado para controlar e gerenciar daemons. Ao analisar a lista padrão de daemons gerenciados, encontramos o rexec, além do rlogin e do rsh, todos parte do conjunto de Berkeley r-commands. Também podemos encontrar vários daemons FTP, VNC e Telnet.

rpcbind é o processo portmapper RPC para Sun RPC. Os servidores RPC são registrados com o portmapper, e os clientes podem consultá-lo para encontrar a porta efêmera do servidor. Ao contrário do MS-RPC, o Sun RPC utiliza números de programa para identificar servidores RPC específicos, e eles são registrados na IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Ao observar os programas registrados, podemos ver alguns nomes interessantes, como rexec e NFS.