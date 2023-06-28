La L en Linux significa Movimiento Lateral

(Nota: Esta sección trata sobre el método que utilizamos para encontrar objetivos de movimiento lateral interesantes. Si no está interesado en la metodología y prefiere saltar directamente a la acción, no dude en saltar a los protocolos que permiten la ejecución inmediata de código].

Puesto que estamos buscando protocolos y servicios de movimiento lateral, podemos considerar tanto el aspecto del sistema operativo como el aspecto de la red al buscar posibles candidatos; es decir, podemos buscar los procesos más comunes en equipos Linux, o en los puertos de escucha más comunes. No debemos descuidar uno a favor del otro ya que puede haber diferentes implementaciones del mismo protocolo (nombre de proceso diferente, mismo puerto) o un único proceso con múltiples puertos o puertos cambiantes (como puertos efímeros en RPC).

Cuando analizamos los principales puertos utilizados en la comunicación con equipos Linux, vimos que SSH (puerto 22) dominaba la lista, pero también había otros candidatos prometedores para la investigación: FTP (puerto 21), SNMP (puerto 161) y RPC de Sun (puerto 111).

También hay unos pocos puertos que fueron gestionados por sshd (el proceso daemon SSH), aunque no tienen nada que ver con SSH. Suponemos que se utilizan en túneles SSH y, por lo tanto, están fuera de nuestro ámbito de investigación.

Tomemos, por ejemplo, los puertos 135 y 5985, utilizados en Windows para RPC y WinRM, respectivamente. No esperamos esos puertos en máquinas Linux, especialmente cuando sshd está escuchando en ellos. Es más probable que se haya abierto un túnel SSH en un equipo Linux disponible externamente para permitir el acceso a equipos internos. Dado que los túneles SSH solo redirigen el tráfico a otro destinatario, no importan demasiado al considerar el movimiento lateral hacia el host del túnel.

Entre nuestros hallazgos, surgieron dos procesos interesantes para su consideración: xinetd y rpcbind. No son viables como objetivos de movimiento lateral, ya que no ofrecen muchas capacidades; se utilizan principalmente para operaciones de búsqueda a fin de asignar comunicaciones y puertos a otros procesos. En su lugar, podemos utilizarlos para encontrar otros servicios interesantes.

xinetd (y su predecesor, inetd) se utiliza para controlar y administrar daemons. Mirando la lista por defecto de daemons que administra, podemos encontrar rexec, así como rlogin y rsh, todos ellos parte del conjunto de comandos r de Berkeley. También podemos encontrar varios daemons FTP, VNC y Telnet.

rpcbind es el proceso del asignador de puertos RPC para RPC de Sun. Los servidores RPC se registran con el asignador de puertos y los clientes pueden consultarlo para encontrar el puerto efímero del servidor. A diferencia de MS-RPC, RPC de Sun utiliza números de programa para identificar servidores RPC específicos y a aquellos que se registran con la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA). Si observamos los programas registrados, podemos ver algunos nombres interesantes, como rexec y NFS.