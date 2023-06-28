Linuxの「L」はラテラルムーブメントの「L」

［注：このセクションでは、興味深いラテラルムーブメントのターゲットを見つけるために使用した方法について説明します。方法論にご興味がなく、すぐにアクションについて知りたい方は、このセクションをスキップし、「コードの即時実行を可能にするプロトコル」のセクションへお進みください。］

私たちはラテラルムーブメント・プロトコルとサービスを探しているため、OSの側面とネットワークの側面の両方を考慮して、潜在的な候補を探すことができます。つまり、Linuxマシンで最も一般的なプロセスを探すことも、最も一般的なリスニングポートを探すこともできます。1つのプロトコルを優先してその他のプロトコルを無視するべきではありません。なぜなら、同じプロトコル（異なるプロセス名、同じポート）の異なる実装が存在する可能性や、複数のポートまたは変化するポート（RPCのエフェメラルポートなど）を使用する単一のプロセスが存在する可能性があるからです。

Linuxマシンとの通信に使用されている上位ポートを見てみると、SSH（ポート22）がリストの多くを占めていることがわかりましたが、他にも調査対象として有望な候補がありました。それは、FTP（ポート21）、SNMP（ポート161）、Sun RPC（ポート111）です。

また、SSHとは何の関係もないにもかかわらず、sshd（SSHデーモンプロセス）で処理されたポートがいくつかあります。それらはSSHトンネルで使用されていると考えられるため、調査の対象外となります。

たとえば、WindowsのRPCおよびWinRMでそれぞれ使用されるポート135と5985です。特にsshdがこれらのポートをリッスンしている場合、Linuxマシンではこれらのポートは想定されません。内部マシンにアクセスできるようにするために、外部から使用できるLinuxマシンでSSHトンネルが開かれた可能性が高いと考えられます。SSHトンネルはトラフィックを別の受信者にリダイレクトするだけなので、トンネルのホストへのラテラルムーブメントについて考える際には、あまり重要ではありません。

今回の調査結果の中には、検討すべき興味深いプロセスが2つあります。それは、xinetdとrpcbindです。これらはほとんどの場合、通信やポートを他のプロセスにマッピングするためのルックアップ操作に使用され、多くの機能を備えていないため、ラテラルムーブメントのターゲットとしては機能しません。その代わり、他の興味深いサービスを見つけるために使用することができます。

xinetd（およびその前身であるinetd）はデーモンの制御と管理に使用されます。管理するデーモンのデフォルトリストを見ると、rexec、rloginおよびrshがあり、それらはすべてBerkeley rコマンドスイートに含まれています。また、さまざまなFTPデーモン、VNCおよびTelnetもあります。

rpcbindは、Sun RPCのRPCポートマッパープロセスです。RPCサーバーはポートマッパーに登録され、クライアントはポートマッパーに問い合わせてサーバーのエフェメラルポートを見つけることができます。MS-RPCとは異なり、Sun RPCはプログラム番号を使用して特定のRPCサーバーを識別します。そのプログラム番号はInternet Assigned Numbers Authority（IANA）に登録されています。登録されたプログラムを見ると、rexecやNFSなどの興味深い名前が見受けられます。