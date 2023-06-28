[Hinweis: In diesem Abschnitt geht es um die Methode, die wir verwendet haben, um interessante Ziele für laterale Netzwerkbewegungen zu finden. Wenn Sie an der Methodik nicht interessiert sind und lieber direkt bei den praktischen Maßnahmen einsteigen möchten, können Sie gerne direkt zu Protokollen übergehen, die eine sofortige Codeausführung ermöglichen.]

Da wir nach Protokollen und Services für laterale Netzwerkbewegungen suchen, können wir bei der Suche nach potenziellen Kandidaten sowohl den Aspekt des Betriebssystems als auch den Netzwerkaspekt berücksichtigen. Das bedeutet konkret: Wir können nach den gängigsten Prozessen in Linux-Computern oder an den gängigsten Listening-Ports suchen. Wir dürfen nicht das eine zugunsten des anderen vernachlässigen, da es unterschiedliche Implementierungen desselben Protokolls (unterschiedlicher Prozessname, gleicher Port) oder einen einzelnen Prozess mit mehreren oder sich ändernden Ports (zum Beispiel flüchtige Ports in RPC) geben kann.

Als wir die wichtigsten bei der Kommunikation mit Linux-Computern verwendeten Ports untersuchten, stellten wir fest, dass SSH (Port 22) die Liste dominierte. Es gab jedoch noch andere vielversprechende Kandidaten für eine Untersuchung: FTP (Port 21), SNMP (Port 161) und Sun RPC (Port 111).

Es gibt auch einige Ports, die von sshd (dem SSH-Daemon-Prozess) abgewickelt wurden, obwohl sie nichts mit SSH zu tun haben. Wir gehen davon aus, dass diese in SSH-Tunneln verwendet werden und daher außerhalb unseres Untersuchungsbereichs liegen.

Nehmen wir beispielsweise die Ports 135 und 5985, die unter Windows für RPC bzw. WinRM verwendet werden. Wir erwarten diese Ports nicht auf Linux-Computern, wenn sie zumal von sshd überwacht werden. Wahrscheinlicher ist, dass ein SSH-Tunnel auf einem Linux-Computer geöffnet wurde, der extern verfügbar ist, um den Zugriff auf interne Maschinen zu ermöglichen. Da SSH-Tunnel den Traffic nur an einen anderen Empfänger weiterleiten, sind sie in Bezug auf laterale Netzwerkbewegungen in den Host des Tunnels nicht von großer Bedeutung.

Unsere Ergebnisse weisen auf zwei interessante Prozesse, die besondere Aufmerksamkeit verdienen: xinetd und rpcbind. Sie sind als Ziele für laterale Netzwerkbewegungen nicht brauchbar, da sie nicht viele Funktionen bieten. Sie werden überwiegend für Abfragevorgänge verwendet, mit denen Kommunikation und Ports anderen Prozessen zugeordnet werden. Stattdessen können wir sie nutzen, um andere interessante Services zu suchen.

xinetd (und sein Vorgänger inetd) wird zur Steuerung und Verwaltung von Daemons verwendet. Wenn wir uns die Standardliste der von ihm verwalteten Daemons ansehen, finden wir rexec sowie rlogin und rsh, die alle Bestandteile der Berkeley r-Befehle sind. Wir können auch verschiedene FTP-Daemons sehen; sowie VNC und Telnet.

rpcbind ist der RPC-Portmapper-Prozess für Sun RPC. RPC-Server registrieren sich beim Portmapper und Clients können den Portmapper abfragen, um den flüchtigen Port des Servers zu finden. Im Gegensatz zu MS-RPC verwendet Sun RPC Programmnummern, um bestimmte RPC-Server zu identifizieren, die bei der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) registriert sind. Wenn wir uns die registrierten Programme anschauen, sehen wir einige interessante Namen, wie zum Beispiel rexec und NFS.