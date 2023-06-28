Linux 中的 L 代表横向移动

[注意：本部分介绍的是我们用于查找理想横向移动目标的方法。如果您对该方法部分不感兴趣，想直接阅读操作部分，请阅读：支持立即执行代码的协议。]

由于我们寻找的是横向移动协议和服务，因此在寻找潜在候选项时，可以同时考虑操作系统方面和网络方面；也就是说，我们可以寻找 Linux 计算机中最常见的进程，或者也可以查找最常见的侦听端口。我们不应只顾一个方面而忽略另一个方面，因为同一协议可能有不同的实现（不同的进程名称，相同的端口），或者一个进程有多个端口或端口不断变化（如 RPC 中的临时端口）。

当我们查看与 Linux 计算机通信时所用的主要端口时，我们发现 SSH（端口 22）在列表中占主导地位，但也可以调查其他潜在的候选端口：FTP（端口 21）、SNMP（端口 161）和 Sun RPC（端口 111）。

此外，少数端口尽管与 SSH 毫无关系，但也由 sshd（SSH 守护进程）进行处理。我们假定这些端口已在 SSH 隧道中使用，因此不在我们的调查范围之内。

以 135 和 5985 端口为例，它们在 Windows 中分别用于 RPC 和 WinRM。我们不希望 Linux 计算机使用这些端口，尤其是当 sshd 负责侦听它们时更是如此。Linux 计算机上很可能已开放了一个允许从外部访问内部计算机的 SSH 隧道。由于 SSH 隧道只是将流量重定向到其他接收者，因此在考虑横向移动到隧道主机时，此类隧道并不那么重要。

在我们的调查中，出现了两个值得关注的进程——xinetd 和 rpcbind。这两个进程无法作为横向移动目标，因为它们并未提供很多功能；其用途主要是查找操作，以将通信和端口映射到其他进程。所以，我们反而可以利用这两个进程来查找其他值得关注的服务。

xinetd（及其前身 inetd）用于控制和管理守护进程。从它所管理的守护进程的默认列表，我们可以发现 rexec 以及 rlogin 和 rsh，它们都是 Berkeley r 命令套件的一部分。此外，我们还会发现各种 FTP 守护进程、VNC 和 Telnet。

rpcbind 是 Sun RPC 的 RPC portmapper 进程。RPC 服务器向 portmapper 注册端口，而客户则可通过查询 portmapper 找到该服务器的临时端口。与 MS-RPC 不同，Sun RPC 使用程序编号来识别特定的 RPC 服务器，这些服务器已向互联网号码分配局 (IANA) 注册。查看注册的程序，我们会发现一些值得关注的名称，如 rexec 和 NFS。