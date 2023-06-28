Le L de Linux signifie « mouvements latéraux »

[Remarque : cette section traite de la méthode que nous avons utilisée pour trouver des cibles intéressantes de mouvements latéraux. Si cette méthodologie ne vous intéresse pas et que vous préférez passer directement à l'action, accédez à la section « Protocoles permettant une exécution de code immédiate ».]

Puisque nous recherchons des services et protocoles de mouvement latéral, nous pouvons prendre en compte les aspects relatifs au système d'exploitation et au réseau lors de toute recherche de candidats potentiels. En d'autres termes, nous pouvons chercher les processus les plus courants sur les machines Linux ou examiner les ports d'écoute les plus courants. Nous ne devons pas en négliger un en faveur de l'autre, car un même protocole peut être mis en œuvre de différentes façons (nom de processus différent, même port) ou un processus unique peut avoir plusieurs ports ou changer de ports (comme les ports éphémères dans RPC).

Lorsque nous avons examiné les principaux ports utilisés pour communiquer avec les machines Linux, nous avons constaté que SSH (port 22) figurait en haut de la liste, mais que d'autres candidats pouvaient également s'avérer prometteurs : FTP (port 21), SNMP (port 161) et Sun RPC (port 111).

Certains ports étaient également gérés par sshd (processus démon SSH), même s'ils n'avaient rien à voir avec le protocole SSH. Nous partons du principe que ces ports sont utilisés dans des tunnels SSH et qu'ils n'entrent donc pas dans le cadre de nos recherches.

Prenons l'exemple des ports 135 et 5985 utilisés sous Windows, respectivement pour RPC et WinRM. Nous ne nous attendons pas à trouver ces ports sur des machines Linux, surtout quand le processus sshd les utilise comme ports d'écoute. Il est plus probable qu'un tunnel SSH était ouvert sur une machine Linux disponible en externe pour permettre l'accès aux machines internes. Étant donné que les tunnels SSH redirigent uniquement le trafic vers un autre destinataire, ils ont peu d'importance lorsqu'il s'agit d'envisager un mouvement latéral dans l'hôte du tunnel.

Nos conclusions ont fait ressortir deux processus intéressants : xinetd et rpcbind. Ils ne sont pas viables en tant que cibles de mouvement latéral, car ils n'offrent pas beaucoup de fonctionnalités. Ils sont principalement utilisés pour les opérations de recherche afin de mapper les communications et les ports à d'autres processus. En revanche, nous pouvons les utiliser pour trouver d'autres services intéressants.

xinetd (et son prédécesseur inetd) permet de contrôler et de gérer les démons. En consultant la liste par défaut des démons qu'il gère, nous pouvons trouver rexec, ainsi que rlogin et rsh, tous faisant partie de la suite de commandes Berkeley distantes. Nous pouvons également trouver divers démons FTP, VNC et Telnet.

rpcbind est le processus portmapper RPC pour Sun RPC. Les serveurs RPC s'enregistrent auprès du service portmapper et les clients peuvent interroger ce dernier pour trouver le port éphémère du serveur. Contrairement à MS-RPC, Sun RPC utilise des numéros de programme pour identifier des serveurs RPC spécifiques, et ceux enregistrés auprès de l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA). En consultant les programmes enregistrés, des noms intéressants en ressortent, comme rexec et NFS.