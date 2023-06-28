La L in Linux sta per (movimento) laterale

[Nota: questa sezione riguarda il metodo che abbiamo usato per trovare interessanti obiettivi per acquisire il movimento laterale. Se non ti interessa questa metodologia e preferisci passare direttamente all'azione, puoi procedere alla sezione Protocolli che consentono l'esecuzione immediata del codice.]

Poiché stiamo cercando protocolli e servizi di movimento laterale, possiamo considerare sia l'aspetto del sistema operativo che l'aspetto della rete quando cerchiamo potenziali candidati; vale a dire, possiamo cercare i processi più comuni nei computer Linux o nelle porte di ascolto più comuni. Non dovremmo trascurare l'uno a favore dell'altro poiché possono esserci diverse implementazioni dello stesso protocollo (nome di processo diverso, stessa porta) o un singolo processo con porte multiple o variabili (come le porte effimere in RPC).

Quando abbiamo esaminato le principali porte utilizzate nella comunicazione con i computer Linux, abbiamo osservato che SSH (porta 22) dominava l'elenco, ma c'erano anche altri candidati promettenti per l'indagine: FTP (porta 21), SNMP (porta 161) e Sun RPC (porta 111).

Ci sono anche alcune porte che sono state gestite da sshd (il processo daemon SSH) anche se non hanno nulla a che fare con SSH. Partiamo dal presupposto che queste porte sono utilizzate nei tunnel SSH e sono, quindi, al di fuori del nostro ambito di indagine.

Prendiamo, ad esempio, le porte 135 e 5985, utilizzate rispettivamente in Windows per RPC e WinRM. Non ci aspettiamo quelle porte sui computer Linux, soprattutto quando sshd è in ascolto. È più probabile che sia stato aperto un tunnel SSH su un computer Linux disponibile esternamente per consentire l'accesso ai computer interni. Poiché i tunnel SSH reindirizzano solo il traffico verso un altro destinatario, non contano molto quando si considera il movimento laterale nell'host del tunnel.

Tra i nostri risultati, sono emersi due processi interessanti da prendere in considerazione: xinetd e rpcbind. Non sono praticabili come obiettivi per il movimento laterale, in quanto non offrono molte capacità; sono principalmente utilizzati per operazioni di ricerca per mappare la comunicazione e le porte ad altri processi. Invece, possiamo usarli per trovare altri servizi interessanti.

xinetd (e il suo predecessore, inetd) viene utilizzato per controllare e gestire i daemon. Osservando l'elenco predefinito di daemon che gestisce, possiamo trovare rexec, nonché rlogin e rsh, tutti parte della suite di comandi r di Berkeley. È inoltre possibile trovare vari daemon FTP, VNC e Telnet.

rpcbind è il processo portmapper RPC per Sun RPC. I server RPC si registrano con il portmapper e i client possono interrogare il portmapper per trovare la porta temporanea del server. A differenza di MS-RPC, Sun RPC utilizza i numeri di programma per identificare server RPC specifici e questi sono registrati con l'estensione IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Guardando i programmi registrati, possiamo vedere alcuni nomi interessanti, come rexec e NFS.