‘Hi’가 보이는 순간 즉시 감염되는 Mirai 기반의 NoaBot 등장

방어, 탐지, 에뮬레이션

멀웨어의 측면 이동 방식은 일반적이고 오래된 SSH 인증정보 사전 공격을 통해 이루어집니다.

네트워크에 대한 임의의 인터넷 SSH 접속을 제한하면 감염 리스크를 크게 줄일 수 있습니다. 또한 멀웨어는 추측 가능한 기본 비밀번호 목록을 사용하기 때문에, 기본 비밀번호나 무작위로 생성된 비밀번호가 아닌 강력한 비밀번호를 사용하면 네트워크 보안을 더욱 강화할 수 있습니다. Akamai는 멀웨어가 사용하는 인증정보 세트를 GitHub 리포지토리에 공개합니다.

멀웨어의 바이너리 이름을 찾는 것 외에는 멀웨어 탐지에 대해 할 말이 많지 않습니다. 이 멀웨어는 /lib 아래에 무작위로 생성된 폴더에서 실행되므로 프로세스 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 크론 작업이 설치된 경우 이를 탐지할 수 있어야 합니다. 리포지터리에서는 IOC CSV 파일과 채굴에 대한 일부 YARA 시그니처도 제공됩니다.

봇넷의 SSH 스프레더에 대해 사용자 환경을 테스트하려는 경우를 고려해, 오픈 소스 공격자 시뮬레이션 플랫폼인 ‘Infection Monkey’용 설정 파일을 만들었습니다(Infection Monkey 사용 방법에 대한 간략한 설명이 부록에 포함되어 있습니다). 멀웨어는 매우 방대한 인증정보 세트를 사용하기 때문에 모든 인증정보를 테스트하는 것은 비현실적이라는 점에 유의하세요(멀웨어는 계산이나 시간 비용을 신경 쓰지 않지만, Akamai는 신경 씁니다). 대신, Akamai는 설정에 더 일반적인 인증정보만 포함하기로 했습니다. 더 많은 인증정보(또는 다른 인증정보)를 포함하려면 이 설정을 기반으로 여러분만의 수정 사항을 자유롭게 포함하세요.

이 Infection Monkey 설정은 또한 Monkey 에이전트 페이로드에서 YARA 시그니처가 트리거되도록 하는 가장 무도회 문자열을 추가하므로 해당 탐지를 테스트하는 데도 사용할 수 있습니다.



Infection Monkey가 사용자 환경 테스트를 완료하면 유출에 성공한 모든 머신에 대한 보고서를 생성합니다. 공격 시뮬레이션을 한 단계 더 발전시키고 더 강력한 인증정보를 테스트하려는 경우, 크립토재킹 플러그인을 사용할 수도 있습니다.