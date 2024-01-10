Tu m'as eu sur ton bonjour — Apparition du botnet NoaBot basé sur Mirai

Nous pouvons voir qu'il y a d'autres appels de fonction avant l'appel de fonction pour construire la configuration XMRig. Si cela échoue, le mineur met fin à l'opération, mais sinon, il passe à la logique de mineur XMRig standard. (Vous pouvez comparer la décompilation ci-dessus au code source XMRig réel.) Pourquoi, en tant que chercheurs, nous soucions-nous de la configuration XMRig ? Généralement, elle contient des détails sur le pool de minage auquel il se connecte, ainsi que l'adresse du portefeuille pour recevoir les paiements de minage. En obtenant l'adresse du portefeuille et en suivant les paiements qui lui sont versés (qui sont généralement suivis par des pools publics), nous pouvons estimer à quel point cette campagne de minage de cryptomonnaie est rentable.

Cette fois, cependant, les attaquants avaient une longueur d'avance sur nous. Alors, allons un peu plus loin dans la construction de la configuration. Dans le code open source XMRig, les mineurs peuvent accepter des configurations de deux manières : soit par le biais de la ligne de commande, soit par des variables d'environnement. Dans notre cas, les acteurs malveillants ont choisi de ne pas modifier le code d'origine XMRig, et ont ajouté des éléments avant la fonction principale. Pour contourner le besoin d'arguments de ligne de commande (qui peuvent constituer un indicateur de compromission et des défenseurs d'alerte), les acteurs malveillants ont demandé au mineur de remplacer sa propre ligne de commande (en termes techniques, de remplacer argv) par des arguments plus « significatifs » avant de transmettre le contrôle au code XMRig. Le botnet exécute le mineur avec (tout au plus) un argument qui lui dit d'imprimer ses journaux.

Avant de remplacer sa ligne de commande, cependant, le mineur doit construire sa configuration. Tout d'abord, il copie les arguments de base qui sont stockés en texte brut (l'indicateur RIG-ID), qui identifie le mineur avec trois lettres aléatoires, les indicateurs de threads et un espace réservé pour l'adresse IP du pool (figure 7).

Curieusement, étant donné que les configurations sont chargées par le biais des registres xmm, IDA manque en fait les deux premiers arguments chargés, qui sont le nom binaire et l'espace réservé IP du pool.