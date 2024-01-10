你让我“一见中毒”——基于 Mirai 的 NoaBot 现身

该恶意软件还经过静态编译并去除了任何符号。再加上它采用了非标准编译，因此进行逆向工程会更加麻烦。

该僵尸网络较新的样本还对其字符串进行了混淆处理，而不会将其保存为明文。这使得从二进制文件中提取详细信息或浏览反汇编部分变得更加困难，但编码本身并不复杂，而且易于进行逆向工程。

我们还发现命令行参数会随着时间推移而增加。其中最有意思的是“noa”标识，它会使该僵尸网络以 crontab 条目的形式安装一个用于在重新启动后运行的持久性方法。

巧合的是，该僵尸网络样本的一些防病毒检测结果也带有前缀“Noa-”，这表明该标志似乎已被广泛利用。

还有一个演变是入侵后的操作，如图 4 中所示。在我们已调查的早期样本中，这些操作并不存在。

