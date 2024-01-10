「Hi」が見えたときには手遅れ - MiraiベースのNoaBot

Miraiは古すぎて、Rustで作成されたものが登場している

最近のインシデントにはP2PInfectのサンプルもありました。P2PInfectは、Rustで記述されたピアツーピア自己複製ワームです。P2PInfectは2023年7月に初めて見られましたが、NoaBotの活動は2023年1月以降に見られています。つまり、NoaBotがP2PInfectに少しだけ先行しています。なぜMiraiから他のものに切り替えるのでしょうか？カスタム仕様のものもあります。明確な答えはありませんが、いくつか思い当たることがあります。

まず、カスタムコードは変更されているため、再利用されたコードよりもリバースエンジニアリングが困難です。次に、攻撃者はテクノロジーに精通していると思われ、好奇心や退屈（あるいはその両方）を理由にマルウェア開発に挑戦している可能性があります。最後に、P2PInfectがRedisサーバーをターゲットにしていることを考えると、単に異なる目的のための異なるツールである可能性があります。

単なるコラボレーションではなく同じ脅威アクターであると思われるのはなぜでしょうか？100%確実ではありませんが、私たちはほぼ確信しています。すべては、このマルウェアの技術的な専門性と、10代の若者レベルの幼稚なジョークが含まれていること（マイナーの名前に下品な表現が挿入されていること、ゲームのポップ音楽の歌詞がマルウェアバイナリーに埋め込まれていること、オープンポートのスキャン中に「hi」と送信することなど）に行き着きます。

P2PInfectはその伝統を継承しています。洗練されたツールのように見えますが、Unixソケットを使用しており、「NunzombiE」という名前を付けています（図8）。また、NunzombiEは難読化されており、実行時にデコードされますが、このワームには「fast_vuln_file」と「slow_vuln_file」の文字列も埋め込まれています。これは実行可能ファイルに含まれる完全に合法な文字列であり、ここにはレッドフラグはありません。