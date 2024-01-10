La botnet NoaBot basata su Mirai fa la sua apparizione

Introduzione

NoaBot è un'altra botnet basata su Mirai. Mirai è una botnet wormable che prende di mira i dispositivi IoT (Internet of Things) basati su Linux e viene utilizzata per sferrare attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service). La botnet Mirai originale è stata identificata nel 2016, ma il suo codice sorgente è stato reso pubblico, pertanto oggi è possibile osservare molte sue varianti.

Il primo rilevamento della campagna NoaBot da parte di Akamai è avvenuto all'inizio del 2023. Da allora, abbiamo osservato due evoluzioni del malware, che sono costituite da ulteriori offuscamenti o da un cambiamento dei domini C2 (Command and Control) e del mining pool (Figura 1). Inoltre, abbiamo osservato numerosi incidenti che lanciano campioni del worm P2PInfect, il che fa pensare che le due campagne siano correlate.