Abwehr, Erkennung, Emulation

Die von der Malware angewendete Methode der lateralen Bewegung erfolgt über gewöhnliche Angriffe auf SSH-Credential-Wörterbücher.

Die Einschränkung des beliebigen SSH-Internetzugriffs auf Ihr Netzwerk verringert das Infektionsrisiko erheblich. Darüber hinaus trägt auch die Verwendung starker (anstelle standardmäßiger oder zufällig generierter) Passwörter zur Verbesserung der Sicherheit Ihres Netzwerks bei, da die Malware eine einfache Liste von einfach zu erratenden Passwörtern verwendet. Wir haben die von der Malware verwendeten Anmeldeinformationen in unserem GitHub-Repository freigegeben.

Zur Erkennung der Malware gibt es abgesehen von der Suche nach ihrem Binärnamen kaum etwas zu sagen. Sie wird von einem zufällig generierten Ordner unter /lib ausgeführt, daher bieten sich wahrscheinlich Prozessnamen an. Es sollte auch möglich sein, den Cron-Job zu ermitteln, falls ein solcher installiert wurde. In unserem Repository sind auch eine IOC-CSV-Datei sowie einige YARA-Signaturen für die Mine verfügbar.

Falls Sie Ihre Umgebung mit dem SSH-Spreader des Botnets testen möchten, haben wir eine Konfigurationsdatei – unsere Open-Source-Plattform zur Emulation von Gegnern – erstellt (im Anhang finden Sie eine kurze Erklärung zur Verwendung von Infection Monkey). Beachten Sie bitte, dass es für uns schwer möglich ist, sämtliche Anmeldedaten zu testen, da die Malware einen sehr großen Satz verwendet (der Malware sind die DV-Kosten und die nötige Zeit im Gegensatz zu uns egal). Stattdessen haben wir uns entschieden, nur die gebräuchlicheren Anmeldedaten in die Konfiguration aufzunehmen. Wenn Sie weitere (oder andere) Anmeldedaten hinzufügen möchten, können Sie diese Konfiguration zu Grunde legen und Ihre eigenen Änderungen ergänzen.

Diese Infection-Monkey-Konfiguration fügt auch eine Zeichenfolge zur Maskierung hinzu, die dazu führt, dass unsere YARA-Signaturen auf der Payload des Monkey-Agenten ausgelöst werden, so dass Sie diese auch verwenden können, um eine Erkennung zu testen.



Sobald der Infection Monkey Ihre Umgebung getestet hat, erstellt er einen Bericht über alle Computer, in die er einbrechen konnte. Sie können auch das Kryptojacking-Plug-in des Monkeys verwenden, wenn Sie einen weitergehenden Angriff simulieren und anhand stärkerer Anmeldedaten testen möchten.