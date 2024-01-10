Mitigação, detecção, emulação

O método de movimento lateral do malware é por meio de ataques simples e antigos de dicionário de credenciais SSH.

Restringir o acesso SSH arbitrário à Internet à sua rede diminui consideravelmente os riscos de infecção. Além disso, o uso de senhas fortes (não padrão ou geradas aleatoriamente) também torna sua rede mais segura, pois o malware usa uma lista básica de senhas que podem ser adivinhadas. Compartilhamos os conjuntos de credenciais usados pelo malware em nosso repositório do GitHub.

Não há muito a dizer sobre a detecção do malware, além de procurar seus nomes binários. Ele é executado a partir de uma pasta gerada aleatoriamente em /lib, portanto, os nomes de processo provavelmente são o caminho. Também deve ser possível detectar seu cron job, se tiver. Um arquivo CSV de IOC também está disponível em nosso repositório, bem como algumas assinaturas da YARA para a mina.

Caso você queira testar seu ambiente contra o distribuidor SSH do botnet, criamos um arquivo de configuração para o Infection Monkey, nossa plataforma de emulação de adversário de código aberto (incluímos no Apêndice uma breve explicação sobre como usar o Infection Monkey). Lembre-se de que, como o malware usa um conjunto de credenciais muito grande, seria impraticável testar todos eles (o malware não se importa com a computação ou com os custos de tempo, mas nós sim). Em vez disso, optamos por incluir apenas as credenciais mais comuns na configuração. Se você quiser incluir mais credenciais (ou diferentes), sinta-se à vontade para criar essa configuração e incluir suas próprias modificações.

Essa configuração do Infection Monkey também adiciona uma string de máscara que fará com que nossas assinaturas YARA sejam acionadas na carga útil do agente Monkey, para que você possa usá-la para testar essa detecção também.



Assim que o Infection Monkey terminar de testar seu ambiente, ele criará um relatório de todas as máquinas que conseguiu violar. Você também pode usar seu plug-in de criptojacking se quiser levar a simulação de ataque para o próximo nível e testar credenciais mais fortes.