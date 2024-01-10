"Ya me tenías con el hola": la botnet NoaBot basada en Mirai entra en escena

Podemos ver que hay otras llamadas a función antes de la llamada a función para crear la configuración de XMRig. Si falla, el minero finaliza; de lo contrario, pasa a la lógica del minero XMRig estándar. (Puede comparar la descompilación anterior con el código fuente de XMRig). ¿Por qué, como investigadores, nos preocupa la configuración de XMRig? Normalmente, contiene detalles sobre el pool de minería al que se conecta, así como la dirección de la cartera para recibir los pagos de minería. Al obtener la dirección de la cartera y realizar un seguimiento de los pagos (que suelen rastrear los pools públicos), podemos hacernos una idea de lo rentable que es la gig de criptominería.

En esta ocasión, sin embargo, los atacantes iban por delante de nosotros. Por ello, profundizaremos en la creación de la configuración. En el código abierto de XMRig, los mineros pueden aceptar configuraciones de dos maneras: mediante la línea de comandos o mediante variables de entorno. En nuestro caso, los atacantes decidieron no modificar el código original de XMRig y, a cambio, agregaron partes antes de la función principal. Para evitar la necesidad de utilizar argumentos de línea de comandos (que pueden ser un indicador de compromiso [IOC] y defensores de alertas), los atacantes hicieron que el minero sustituyera su propia línea de comandos (en términos técnicos, sustituyendo argv) por argumentos más "significativos" antes de pasar el control al código XMRig. La botnet ejecuta el minero con un argumento (como máximo) que le indica que imprima sus registros.

Sin embargo, antes de sustituir su línea de comandos, el minero tiene que crear su configuración. En primer lugar, copia los argumentos básicos que se almacenan en texto sin formato: el indicador rig-id, que identifica al minero con tres letras aleatorias, los indicadores threads y un marcador de posición para la dirección IP del pool (Figura 7).

Curiosamente, debido a que las configuraciones se cargan a través de los registros xmm, IDA en realidad pasa por alto los dos primeros argumentos cargados, que son el nombre de binario y el marcador de posición de la IP del pool.