Xurum: 새로운 Magento 캠페인 발견

디지털 커머스는 일반적으로 사이버 범죄자들의 주요 표적이 되는 업계이지만, 안타깝게도 Magento의 광범위한 인기로 인해 Magento는 사이버 범죄자들에게 특히 매력적이고 수익성이 높은 표적이 되었습니다. 가장 대표적인 공격은 Magecart로, 공격자는 JavaScript 기반 스키머를 배포해 사용자의 민감한 사용자 정보를 불법적으로 탈취하는 것을 목표로 합니다. Magecart 공격자 는 잘 알려진 웹 취약점을 악용해 공격에 성공합니다.

Magento 스토어는 2015년 이후 최소 7개 위협 그룹의 표적이 되었으며, 이는 해당 플랫폼의 명성과 공격자들이 이 악용으로 이룬 성공을 잘 보여줍니다.

2022년 초, 공격자가 Magento 템플릿 엔진을 악용해 취약한 표적에서 임의의 PHP 코드를 실행할 수 있는 CVE-2022-24086 취약점이 발견되었습니다. 이 악용은 여러 단계를 거쳐 작동하며, 일반적인 공격 기법은 결제 프로세스나 위시리스트 기능을 악용하는 것입니다. 이 취약점이 공개된 이후, 이 취약점은 취약한 Magento 2 스토어를 노리는 수많은 Magecart 공격자 의 주요 엔트리 포인트로 부상했습니다.

지난 몇 달 동안 Akamai는 비교적 적은 수의 Magento 배포를 노리는 집중 캠페인을 면밀히 모니터링해 왔습니다. 공격자들이 사용한 C2 서버의 도메인 이름을 참조해 캠페인을 Xurum이라고 명명했습니다.