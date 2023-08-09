Xurum: Nova campanha contra a Magento descoberta

O comércio digital é um setor muito visado pelos criminosos virtuais em geral, mas a Magento infelizmente se tornou um alvo bastante atraente (e lucrativo) devido à sua grande popularidade. O ataque específico mais relevante é o Magecart, no qual os invasores buscam implantar skimmers baseados em JavaScript para obter ilicitamente informações confidenciais dos usuários. Esses agentes de ameaça do Magecart exploram vulnerabilidades conhecidas da web para roubar esses dados.

As lojas Magento foram alvo de pelo menos sete grupos de ameaças desde 2015, o que demonstra a proeminência da plataforma e o sucesso que os agentes de ameaça alcançaram através dessa exploração.

No início de 2022, a vulnerabilidade CVE-2022-24086 surgiu, permitindo que os invasores explorassem o mecanismo de modelo da Magento e executassem o código PHP arbitrário em alvos suscetíveis. A exploração ocorre em várias etapas, com vetores de ataque comuns que envolvem a manipulação do processo de finalização de compra ou da funcionalidade de lista de desejos. Desde sua divulgação, essa vulnerabilidade se tornou um ponto de entrada principal para vários agentes de ameaça do Magecart, que visam as lojas Magento 2 vulneráveis.

Nos últimos meses, a Akamai vem monitorando de perto uma campanha focada que visa especificamente um número relativamente pequeno de implantações Magento. Apelidamos de campanha Xurum para fazer referência ao nome de domínio do servidor C2 utilizado pelos invasores.