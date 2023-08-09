Xurum：新型 Magento 攻击活动

一般而言，数字电商是一个备受网络犯罪分子关注的行业，Magento 也不能幸免，该平台日益广泛的应用使得它成为一个极具吸引力且有利可图的攻击目标。最值得注意的攻击事件是 Magecart，攻击者通过部署基于 JavaScript 的数据窃取器来非法获取敏感用户信息。这些 Magecart 攻击者利用常见的 Web 漏洞达成信息收集目的。

从 2015 年以来，至少已经有七个威胁团伙对 Magento 上的店铺发起过攻击，这充分说明了该平台的重要性，以及攻击者通过此类漏洞利用取得的成效。

2022 年初，随着 CVE-2022-24086 漏洞公开，攻击者开始利用 Magento 模板引擎并在易受攻击的目标上执行任意 PHP 代码。整个利用过程分多个步骤执行，涉及一些常见攻击媒介，包括滥用结账流程或愿望清单功能。自该漏洞披露以来，它已成为众多 Magecart 攻击者的主要突破口，这些攻击者以易受攻击的 Magento 2 店铺为目标。

在过去几个月，Akamai 一直在密切监控一起有针对性的攻击活动，该活动主要是针对 Magento 上部署规模相对较小的店铺。我们将该活动称为“Xurum”，引用了攻击者所用 C2 服务器的域名。