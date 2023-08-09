Xurum：新しいMagentoキャンペーンの発見

デジタルコマースは、一般的にサイバー犯罪者が幅広く標的としている業界であり、Magentoの人気が広がっているため、残念ながら特に魅力的な（利益の出やすい）標的となっています。最も顕著な攻撃はMagecartです。この攻撃は、JavaScriptベースのスキマーを展開して、機微なユーザー情報を不正に取得することを目的としています。 このようなMagecart脅威アクターは、機微な情報を取得するために、よく知られているWebの脆弱性を悪用します。

2015年以降、Magentoストアをターゲットにした脅威グループが少なくとも7つあります。これは、このプラットフォームが注目されていることと、脅威アクターがこの脆弱性を悪用して成功を収めていることを表しています。

2022年初頭に脆弱性CVE-2022-24086が明らかになり、攻撃者はMagentoテンプレートエンジンを悪用して、影響を受けやすいターゲットで任意のPHPコードを実行できるようになりました。この悪用は、チェックアウトプロセスまたはウィッシュリスト機能の不正使用などの一般的な攻撃ベクトルを使用して、複数の手順で実行されます。この脆弱性は、発覚以降、脆弱なMagento 2ストアを標的とする多くのMagecart攻撃者にとって、主要なエントリーポイントになりました。

過去数か月にわたって、Akamaiは比較的少数のMagento展開を標的とした集中的なキャンペーンを入念に監視してきました。そして、このキャンペーンに、攻撃者が利用するC2サーバーのドメイン名を指すXurumという名称を付けました。