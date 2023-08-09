Xurum : découverte d'une nouvelle campagne Magento

Le commerce digital est un secteur largement ciblé par les cybercriminels en général, mais la grande popularité de Magento en a malheureusement fait une cible particulièrement attrayante (et lucrative). L'attaque spécifique la plus notable est Magecart, dans laquelle les attaquants visent à déployer des skimmers basés sur JavaScript afin d'acquérir de manière illicite des informations sensibles sur les utilisateurs. Ces acteurs malveillants Magecart profitent de vulnérabilités Web bien connues pour parvenir à leurs fins.

Au moins sept groupes malveillants ont ciblé les boutiques Magento depuis 2015, ce qui témoigne de l'importance de la plateforme et du succès que leurs membres ont obtenu grâce à ce code d'exploitation.

Au début de l'année 2022, la vulnérabilité CVE-2022-24086 a été révélée, permettant aux attaquants d'exploiter le moteur de modèles de Magento et d'exécuter un code PHP arbitraire sur des cibles sensibles. Cette attaque se déroule en plusieurs étapes, les vecteurs les plus courants étant l'exploitation du processus de paiement ou de la fonctionnalité « liste de souhaits ». Depuis sa divulgation, cette vulnérabilité est apparue comme un point d'entrée principal pour de nombreux acteurs utilisant Magecart pour cibler les boutiques vulnérables Magento 2.

Au cours des derniers mois, Akamai a surveillé de près une campagne ciblant spécifiquement un nombre relativement restreint de déploiements Magento. Nous avons baptisé cette campagne Xurum en référence au nom de domaine du serveur C2 utilisé par les attaquants.