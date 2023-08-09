Xurum: Neue Magento-Kampagne entdeckt

Der digitale Handel im Allgemeinen ist ein beliebtes Angriffsziel von Cyberkriminellen. Leider ist Magento aufgrund seiner Popularität besonders attraktiv (und lukrativ). Der bemerkenswerteste konkrete Angriff ist Magecart, bei dem die Angreifer JavaScript-basierte Skimmer einsetzen, um illegal an vertrauliche Nutzerinformationen zu gelangen. Diese Magecart-Bedrohungsakteure nutzen bekannte Webschwachstellen, um diese Übernahme zu realisieren.

Seit 2015 waren Magento-Stores Angriffen aus mindestens sieben Bedrohungsgruppen ausgesetzt, was für die Wichtigkeit der Plattform und den Erfolg eines Angriffs darauf spricht.

Anfang 2022 wurde die Schwachstelle CVE-2022-24086 entdeckt, mit der Angreifer die Magento-Template-Engine ausgenutzt haben, um beliebigen PHP-Code auf anfälligen Zielgeräten auszuführen. Der Exploit funktioniert in mehreren Schritten, mit gemeinsamen Angriffsvektoren, bei denen entweder der Checkout-Prozess oder die Wunschlistenfunktion missbraucht werden. Seit seiner Offenlegung hat sich diese Schwachstelle als primärer Einstiegspunkt für zahlreiche Magecart-Angreifer hervorgetan, die auf gefährdete Magento-2-Geschäfte abzielen.

In den letzten Monaten hat Akamai besonders eine Kampagne verfolgt, die konkret auf eine relativ kleine Anzahl von Magento-Implementierungen abzielt. Wir nannten die Kampagne Xurum, nach dem Domain-Namen des C2-Servers, den die Angreifer verwenden.