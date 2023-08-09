Xurum: descubrimiento de una nueva campaña contra Magento

El comercio digital es un sector muy atacado por los ciberdelincuentes en general, pero la gran popularidad de Magento lo ha convertido, por desgracia, en un objetivo especialmente atractivo (y lucrativo). En concreto, el ataque más notable es el de Magecart, cuyo objetivo es implementar ataques de robo de información basados en JavaScript para obtener de forma ilícita información confidencial de los usuarios. Estos atacantes de Magecart aprovechan vulnerabilidades web conocidas para lograr esta adquisición.

Ha habido al menos siete grupos de amenazas dirigidas a tiendas Magento desde 2015, lo que pone de manifiesto la importancia de la plataforma y el éxito que los atacantes han logrado a través de esta explotación.

A principios de 2022, surgió la vulnerabilidad CVE-2022-24086, que permitía a los atacantes explotar el motor de plantillas de Magento y ejecutar código PHP arbitrario en objetivos susceptibles. La vulnerabilidad se ejecuta en varios pasos, con vectores de ataque comunes que hacen un uso indebido del proceso de pago o de la funcionalidad de la lista de deseos. Desde su aparición, esta vulnerabilidad se ha convertido en el principal punto de entrada para numerosos atacantes de Magecart que tienen como objetivo tiendas Magento 2 vulnerables.

En los últimos meses, Akamai ha estado supervisando de cerca una campaña dirigida específicamente a un número relativamente pequeño de implementaciones de Magento. Llamamos a la campaña Xurum para hacer referencia al nombre de dominio del servidor C2 utilizado por los atacantes.