Xurum: rilevata una nuova campagna di Magento

L'e-commerce è un settore largamente preso di mira dai criminali informatici in generale. Tuttavia, la diffusa popolarità di Magento l'ha reso sfortunatamente un bersaglio particolarmente allettante (e redditizio). Maggiormente degno di nota è l'attacco Magecart, in cui i criminali mirano ad installare skimmer basati su JavaScript per acquisire in modo illecito informazioni sensibili sugli utenti. Gli autori di questi attacchi Magecart riescono a sfruttare le note vulnerabilità web per raggiungere il loro scopo.

Almeno sette gruppi di criminali hanno preso di mira gli store di Magento dal 2015 a indicare l'importanza di questa piattaforma e il successo ottenuto dai criminali tramite il suo sfruttamento.

Agli inizi del 2022, è venuta alla luce la vulnerabilità CVE-2022-24086, che consente ai criminali di sfruttare il motore dei template di Magento e di eseguire codice PHP arbitrario sugli obiettivi più vulnerabili. L'exploit è costituito da più fasi, in cui i vettori di attacco più comuni riguardano l'abuso dei processi di pagamento o delle funzionalità delle wishlist. Dal momento della sua divulgazione, questa vulnerabilità è emersa come principale punto di ingresso per i vari autori di attacchi Magecart, che mirano ai vulnerabili store di Magento 2.

Nei mesi scorsi, Akamai ha monitorato da vicino una campagna mirata specificamente ad un numero relativamente basso di installazioni di Magento. Questa campagna è stata soprannominata Xurum in relazione al nome del dominio del server C2 utilizzato dai criminali.