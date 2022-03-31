Akamai 블로그 | Wild에서 악용된 Spring Cloud Function SpEL 인젝션(CVE-2022-22963)

개요

2022년 3월 24일 Pivotal은 잠재적으로 시스템 손상을 일으킬 수 있는 Spring Cloud Function에 심각한 서버 측 코드 인젝션 취약점(Spring Expression Language injection)을 패치하였습니다. Spring은 인기 있는 오픈 소스 Java 프레임워크입니다. Spring 및 또 다른 원격 코드 실행(RCE) 취약점(Spring Core 또는 “Spring4Shell”)은 Akamai 적응형 보안 엔진(ASE) Kona Site Defender(KSD) 룰세트를 통해 완화됩니다. 이 글은 Spring Cloud 취약점에 초점을 맞추고 있습니다. 여기에서 Spring Core 취약점에 대해 알아볼 수 있습니다.

Spring Cloud Function은 특정 런타임으로부터 비즈니스 로직을 분리할 수 있는 기술입니다. SpEL(Spring Expression Language)은 Spring 포트폴리오 전체에서 사용되는 강력한 표현 언어로서 런타임에 개체 그래프를 쿼리하고 조작할 수 있도록 지원합니다. 애플리케이션이 신뢰할 수 없는 사용자 입력 코드 표현을 안전하지 않은 방식으로 평가할 때 과거에는 SpEL 인젝션에 대해 많은 원격 코드 실행 CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)가 보고되었습니다(그림 1 참조).