Blog Akamai | Injection SpEL de la fonction Spring Cloud (CVE-2022-22963) exploitée sur le terrain

Présentation

Le 24 mars 2022, Pivotal a corrigé une vulnérabilité critique d'injection de code côté serveur (injection Spring Expression Language) dans la fonction Spring Cloud, qui aurait pu entraîner la compromission du système. Spring est un cadre Java open source couramment utilisé. Cette faille de sécurité et une autre vulnérabilité d'exécution de code à distance découverte (Spring Core ou « Spring4Shell ») sont atténuées par les ensembles de règles de l'Adaptive Security Engine (ASE) de Kona Site Defender (KSD) d'Akamai. Cet article concerne les vulnérabilités Spring Cloud, mais vous pouvez en savoir plus sur la faille Spring Core ici.

La fonction Spring Cloud est une technologie permettant de dissocier la logique métier de n'importe quelle exécution spécifique. Le SpEL (Spring Expression Language) est un langage d'expression puissant utilisé dans le portefeuille Spring, qui prend en charge l'interrogation et la manipulation d'un graphe d'objet lors de l'exécution. De nombreuses vulnérabilités et expositions communes (CVE) d'exécution de code à distance relatives à l'injection SpEL ont été signalées par le passé, lorsque l'application a évalué des expressions de code non fiables saisies par l'utilisateur de manière non sécurisée (cf. figure 1).