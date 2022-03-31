Blog da Akamai | Injeção SpEL do Spring Cloud Function (CVE-2022-22963) explorada em ambientes reais

Visão geral

Em 24 de março de 2022, a Pivotal corrigiu uma vulnerabilidade crítica de injeção de código no lado do servidor (injeção de linguagem Spring Expression) no Spring Cloud Function que poderia levar ao comprometimento do sistema. A Spring é a popular estrutura Java de código-fonte aberto. Essa e outra vulnerabilidade descoberta de RCE (execução remota de código) (Spring Core ou Spring4Shell) são atenuadas pelos conjuntos de regras do ASE (Adaptive Security Engine) Kona Site Defender (KSD). Esta publicação se concentra nas vulnerabilidades do Spring Cloud, mas você pode ler sobre a vulnerabilidade do Spring Core aqui.

O Spring Cloud Function é uma tecnologia que permite dissociar a lógica de negócios de um tempo de execução específico. A Spring Expression Language (Svel) é uma linguagem de expressão poderosa, usada em todo o portfólio Spring, compatível com a consulta e manipulação de um gráfico de objeto no tempo de execução. Muitas CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures, vulnerabilidades e exposições comuns) de execução remota de código foram relatadas no passado em torno da injeção SpEL quando o aplicativo avaliou expressões de código de entrada do usuário não confiáveis de maneira insegura (consulte a Figura 1).