Blog de Akamai | Inyección de Spring Cloud Function SpEL (CVE-2022-22963) explotada libremente

Descripción general

El 24 de marzo de 2022, Pivotal creó un parche para una vulnerabilidad de inyección de código crítica en el servidor (inyección de Spring Expression Language) en Spring Cloud Function, cuyos efectos podrían poner en riesgo el sistema. Spring es el popular marco de Java de código abierto. Esta vulnerabilidad, junto con otra vulnerabilidad de ejecución remota de código (RCE) descubierta (Spring Core o "Spring4Shell") se mitigan con los conjuntos de reglas de Akamai Adaptive Security Engine (ASE) Kona Site Defender (KSD). Esta publicación se centra en las vulnerabilidades de Spring Cloud, pero puede leer acerca de la vulnerabilidad de Spring Core aquí.

La función Spring Cloud es una tecnología que permite desvincular la lógica empresarial de cualquier tiempo de ejecución específico. Spring Expression Language (SpEL) es un potente lenguaje de expresiones que se utiliza en toda la cartera de Spring, y que permite consultar y manipular un gráfico orientado a objetos durante el tiempo de ejecución. En el pasado, se informó de múltiples vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de ejecución remota de código en relación con la inyección de SpEL cuando la aplicación evaluó expresiones de código de entrada de usuario no de confianza de una manera no segura (véase la Figura 1).