Übersicht

Am 24. März 2022 hat Pivotal eine kritische serverseitige Schwachstelle bei einer Code Injection (Spring Expression Language Injection) in der Spring-Cloud-Funktion gepatcht, die möglicherweise zu Systemstörungen führen könnte. Spring ist ein beliebtes Open-Source-Java-Framework. Diese und eine weitere entdeckte RCE-Schwachstelle (Spring Core oder „Spring4Shell“) werden durch die KSD-Regelsätze (Kona Site Defender) der Adaptive Security Engine (ASE) von Akamai behoben. Dieser Beitrag konzentriert sich auf Schwachstellen der Spring Cloud. Falls Sie jedoch mehr über die Schwachstelle von Spring Core erfahren möchten, klicken Sie hier.

Die Spring-Cloud-Funktion ist eine Technologie, mit der die Geschäftslogik von einer bestimmten Laufzeit entkoppelt werden kann. Spring Expression Language (SpEL) ist eine leistungsstarke Ausdruckssprache. Sie wird im gesamten Spring-Portfolio verwendet und unterstützt die Abfrage und Bearbeitung von Objektgraphen zur Laufzeit. Früher wurden häufig zahlreiche RCE-Schwachstellen und -Risiken (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE) im Zusammenhang mit SpEL Injection gemeldet, da die Anwendung nicht vertrauenswürdige Code-Ausdrücke von Nutzern auf unsichere Weise auswertete (siehe Abbildung 1).