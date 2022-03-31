Akamaiのブログ | Spring Cloud Function SpELインジェクション（CVE-2022-22963）の悪用

概要

2022年3月24日、Pivotal社はSpring Cloud Functionにおけるサーバーサイドのコードインジェクションの脆弱性（Spring Expression Languageインジェクション）にパッチを適用し、システム侵害につながる可能性のある重大な脆弱性を修正しました。Springは、広く使用されているオープンソースのJavaフレームワークです。Akamai Adaptive Security Engine（ASE）とKona Site Defender（KSD）のルールセットにより、このSpring Cloud Functionの脆弱性とSpring Coreの脆弱性（「Spring4Shell」と呼ばれるリモートコード実行の脆弱性）を緩和できます。このブログ投稿では、Spring Cloudの脆弱性に焦点を当てています。Spring Coreの脆弱性については、こちらをお読みください。

Spring Cloud Functionは、ビジネスロジックを特定のランタイムから切り離すことを可能にするテクノロジーです。Spring Expression Language（SpEL）は、Springポートフォリオ全体で使用される強力な式言語です。SpELにより、実行時にオブジェクトグラフを操作したり、クエリーを実行したりできます。アプリケーションが信頼できないユーザー入力のコード式を安全でない方法で評価したことに起因して、SpELインジェクションに関するリモートコード実行の共通脆弱性識別子（Common Vulnerabilities and Exposures：CVE）が数多く報告されています（図1を参照）。