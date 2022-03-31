Blog Akamai | Spring Cloud Function SpEL Injection (CVE-2022-22963) sfruttata in rete

Panoramica

Il 24 marzo 2022, Pivotal ha applicato una patch ad una vulnerabilità critica sul lato server (Spring Expression Language Injection) in Spring Cloud Function, che poteva potenzialmente condurre ad una violazione del sistema. Spring è il noto sistema open-source di Java. Questa vulnerabilità, insieme all'altra vulnerabilità registrata nell'esecuzione di codice remoto (RCE) (Spring Core o "Spring4Shell"), è stata mitigata dalla soluzione Akamai Adaptive Security Engine (ASE) e dai set di regole Kona Site Defender (KSD). Questo post si focalizza sulle vulnerabilità di Spring Cloud, mentre, per informazioni sulla vulnerabilità di Spring Core, è possibile leggere qui.

Spring Cloud Function è una tecnologia che consente di svincolare la logica aziendale da uno specifico runtime. SpEL (Spring Expression Language) è un potente linguaggio di programmazione, utilizzato nei prodotti Spring, che supporta l'esecuzione di query e la manipolazione di un grafico di oggetti durante il runtime. In passato, sono state segnalate molte CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) nell'esecuzione di codice remoto su SpEL Injection quando l'applicazione valutava espressioni di codice di input dell'utente inaffidabili in modo non protetto (vedere Figura 1).