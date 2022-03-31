Akamai 博客 | Spring Cloud Function SpEL 注入漏洞 (CVE-2022-22963) 遭到广泛利用

概述

2022 年 3 月 24 日，Pivotal 修补了 Spring Cloud Function 中的一个严重服务器端代码注入漏洞（Spring Expression Language 注入），该漏洞可能会导致系统遭到入侵。Spring 是常见的开源 Java 框架。Akamai Adaptive Security Engine (ASE) Kona Site Defender (KSD) 规则集可抵御该漏洞和已发现的另一个远程代码执行 (RCE) 漏洞（Spring Core 或“Spring4Shell”）。本博文重点介绍了 Spring Cloud 漏洞，而有关 Spring Core 漏洞的信息，您可以参阅此处。

Spring Cloud Function 是一项能够将业务逻辑与任何特定的运行时分离的技术。Spring Expression Language (SpEL) 是一种功能强大的表达式语言，广泛应用于整个 Spring 产品组合，并支持在运行时查询和处理对象图。过去曾披露过大量与 SpEL 注入相关的远程代码执行常见漏洞和风险 (CVE)，这些漏洞通常发生在应用程序以不安全的方式对不受信任的用户输入代码表达式进行求值时（见图 1）。