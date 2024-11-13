보안팀이 증가하는 API 위협의 영향을 체감한다는 연구 결과 발표

API 보안 인시던트가 증가하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이렇게 생각해 보세요. 모든 기업의 직원과 마찬가지로 API도 디지털 기술 간에 데이터를 신속하게 교환하는 업무를 수행합니다. 이 업무는 매우 중요합니다. API를 통해 고객과 파트너는 필요한 서비스를 받을 수 있기 때문입니다. 하지만 API는 이러한 직원들과 달리 거의 감독 없이 민감한 데이터를 처리하기 때문에 그만큼 리스크도 높습니다 .

많은 API는 기업의 중앙 IT 부서도 모르게 만들어지기 때문에 음지에 존재하며, 기존 보안 툴로 탐지되지 않는 경우가 많습니다. 보안팀은 심지어 자신들이 파악하고 있는 API의 리스크에 대한 가시성이 부족한 경우가 많습니다.