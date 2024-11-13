Un estudio revela que los equipos de seguridad sienten el impacto de las crecientes amenazas de API

El aumento de los incidentes de seguridad de API no es ninguna sorpresa. Pensemos en lo siguiente: como sucede con los empleados de cualquier empresa, las API cumplen una labor concreta, que consiste en intercambiar rápidamente datos entre tecnologías digitales. Este trabajo es importante: las API permiten a los clientes y partners obtener los servicios que necesitan. Pero el trabajo también es de alto riesgo porque, a diferencia de esos empleados, las API gestionan los datos confidenciales con poca o ninguna supervisión.

Muchas API pasan desapercibidas porque se crearon sin conocimiento del departamento de TI central de una organización, con lo que no es raro que los medios de seguridad tradicionales no las detecten. A menudo, los equipos de seguridad carecen de visibilidad sobre los riesgos, incluso de las API de las que pueden responsabilizarse.