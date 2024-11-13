Une étude révèle que les équipes de sécurité ressentent l'impact des menaces croissantes liées aux API

L'augmentation des incidents liés à la sécurité des API n'est pas surprenante. Il faut voir les choses de la manière suivante : Comme les employés d'une entreprise, les API ont un rôle à jouer, un rôle qui consiste à échanger rapidement des données entre les technologies digitales. Ce travail est important : les API permettent aux clients et aux partenaires d'obtenir les services dont ils ont besoin. Mais ce travail est également très risqué, car, contrairement à ces employés, les API manipulent des données sensibles avec peu ou pas de surveillance.

De nombreuses API vivent dans l'ombre parce qu'elles ont été créées à l'insu du service informatique central d'une entreprise – et elles ne sont souvent pas détectées par les outils de sécurité traditionnels. Les équipes de sécurité manquent souvent de visibilité sur les risques liés aux API, même celles dont elles peuvent rendre compte.