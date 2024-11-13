セキュリティチームはAPIの脅威が増大することによる影響を実感していることが調査で明らかに

APIセキュリティインシデントが増加していることは、驚くべきことではありません。このように考えてみてください。あらゆる企業の従業員と同様に、APIにも仕事があります。それは、デジタルテクノロジー間でデータを迅速に交換することです。この仕事は重要です。APIは顧客やパートナーが必要なサービスを利用できるようにしています。しかし、この仕事はハイリスクでもあります。なぜなら、従業員とは異なり、APIはほとんど監視を受けずに機微な情報を処理するからです。

多くのAPIは組織の中心的なIT部門の知らないうちに作成されるため、ひっそりと存在しており、従来のセキュリティツールでは見落とされがちです。セキュリティチームは、自らが説明責任を負うことのできるAPIに関してさえ、リスクを可視化できないことがよくあります。