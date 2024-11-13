Estudo revela que as equipes de segurança percebem o impacto das crescentes ameaças às APIs
De acordo com o estudo da Akamai de 2024 sobre o impacto da segurança de APIs, a violação de APIs está aumentando em um ritmo alarmante. A pesquisa com mais de 1.200 profissionais de TI e segurança revelou que 84% dos entrevistados relataram ter sofrido um incidente de segurança de API nos últimos 12 meses, acima dos 78% do ano passado. Enquanto isso, tornam-se cada vez mais evidentes os efeitos enfrentados pelas organizações, entre eles, o aumento dos custos de correção e dos níveis de estresse.
À medida que os incidentes de API aumentam, intensificam-se os desafios das organizações com a visibilidade dos riscos
O aumento dos incidentes relacionados à segurança de APIs não chega a ser uma surpresa. Veja desta forma: como os funcionários de qualquer empresa, as APIs têm um trabalho a fazer, isto é, trocar rapidamente dados entre as tecnologias digitais. Esse trabalho é importante: as APIs permitem que clientes e parceiros obtenham os serviços de que precisam. Mas ele também envolve um alto risco porque, ao contrário dos funcionários, as APIs lidam com dados confidenciais com pouca ou nenhuma supervisão.
Muitas APIs vivem nas sombras porque foram criadas sem o conhecimento do departamento central de TI de uma organização, por isso, frequentemente não são detectadas pelas ferramentas de segurança tradicionais. As equipes de segurança muitas vezes não têm visibilidade dos riscos apresentados até mesmo pelas APIs que elas conseguem identificar.
Você não pode proteger aquilo que não consegue ver
O Estudo sobre o impacto da segurança de APIs de 2024 revela que apenas 27% dos entrevistados que acreditam ter um inventário completo de APIs sabem quais delas retornam dados confidenciais, ou seja, abaixo dos 40% do ano passado. Além disso, há uma desconexão entre funções: embora 43% dos CIOs pesquisados acreditem saber quais APIs retornam dados confidenciais, apenas 17% dos CISOs compartilham essa visão.
Não há como proteger o que não se pode ver. E essa falta de visibilidade é preocupante quando se considera que:
108 bilhões de ataques a APIs foram registrados de janeiro de 2023 a junho de 2024, de acordo com um recente relatório SOTI (State of the Internet) da Akamai
Uma API comprometida é suficiente para que haja um roubo significativo de dados, resultando em danos à receita e multas previstas na legislação
À medida que as empresas enfrentam ameaças a APIs, os impactos se materializam
Os entrevistados do nosso estudo, que abrangeu desde CISOs a funcionários de AppSec, estimaram o impacto financeiro geral dos incidentes de API, que vão desde os custos de remediação até as taxas legais. Em média, as organizações que enfrentaram incidentes de segurança de APIs nos últimos 12 meses citaram um custo médio de 591.404 dólares.
Os entrevistados também compartilharam o que acreditam ser os principais impactos dos incidentes de segurança de APIs.
O que essas descobertas nos dizem? Qualquer forma de ataque causa preocupação. Mas há um tipo específico de estresse que surge ao lidar com um vetor de ataque que parece desconhecido. Muitas organizações estão começando a entender melhor as complexidades dos riscos relacionados a APIs. Além disso, a pressão sentida após um ataque a API apenas aumenta quando os líderes seniores perguntam: como isso aconteceu?
À medida que a conscientização sobre ataques a APIs aumenta, as empresas começam a investigar as causas
Felizmente, a maioria das equipes de segurança está engajada e aumentando seu conhecimento sobre como os ataques a APIs ocorrem. A maioria também está ciente de que as ferramentas comumente usadas para proteger APIs não são mais suficientes. Os entrevistados citaram as principais causas dos incidentes de API que vivenciaram, e suas respostas refletiram uma combinação de:
Ferramentas que não são projetadas para visualizar ou proteger grande parte dos patrimônios de API que não são gerenciados e, portanto, não podem capturar incidentes fora de sua visão limitada
- Os riscos de segurança de APIs da lista OWASP Top 10, como erros de programação feita às pressas e a falta de controles de autenticação
Quatro áreas de concentração para organizações que buscam proteger APIs
As atuais ameaças às APIs exigem estratégias e soluções radicadas em quatro áreas-chave:
Descoberta de APIs
Gerenciamento de postura
Proteção de tempo de execução
Teste de segurança
Descoberta de APIs
Maior visibilidade: ilumine as sombras, especificamente APIs que muitas vezes ficam sem gerenciamento e com acesso irrestrito aos dados. Procure ferramentas que tenham uma abordagem automatizada para a descoberta de APIs. Analise APIs quanto aos riscos e documente-as em um inventário abrangente.
Gerenciamento de postura
Fortaleça a postura de segurança: Entenda a diferença entre os comportamentos de APIs normais e atípicos, enquanto ganha visibilidade sobre os tipos de alerta mais comuns. Isso permite que as organizações detectem sinais de ataque proativamente. Use os insights para reduzir riscos, definir prioridades e fortalecer a estratégia de segurança de APIs.
Proteção de tempo de execução
Veja e proteja em tempo de execução: Integre uma solução completa de segurança de APIs a uma stack de segurança atual, como firewalls de aplicações web ou ferramentas de segurança de APIs e aplicações web, para que os usuários possam identificar comportamentos de alto risco e bloquear o tráfego suspeito antes que ele acesse recursos essenciais.
Teste de segurança
Teste cedo e continuamente: Adote uma abordagem shift-left que traga os testes de segurança para os estágios de desenvolvimento de uma API. Teste se as APIs estão codificadas corretamente para executar sua função pretendida, se elas estão expostas a riscos e se elas são vulneráveis a métodos de ataque comuns e emergentes.
Considerações finais: como perceber os impactos e preparar-se para agir
Pense nos dados deste estudo não em termos de momentos de revelação ou discrepâncias, mas como pontos de partida para uma conversa importante. À medida que os incidentes de segurança de API aumentam, torna-se mais palpável a angústia sentida pelos CISOs e suas equipes. O escrutínio dos líderes de negócios, à medida que procuram equipes de segurança para a proteção contra ataques a APIs, pode ser estressante para todos.
Certifique-se de que suas equipes sejam continuamente instruídas sobre a segurança de APIs. Obtenha os insights de que você precisa lendo este novo e importante relatório.