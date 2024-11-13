O aumento dos incidentes relacionados à segurança de APIs não chega a ser uma surpresa. Veja desta forma: como os funcionários de qualquer empresa, as APIs têm um trabalho a fazer, isto é, trocar rapidamente dados entre as tecnologias digitais. Esse trabalho é importante: as APIs permitem que clientes e parceiros obtenham os serviços de que precisam. Mas ele também envolve um alto risco porque, ao contrário dos funcionários, as APIs lidam com dados confidenciais com pouca ou nenhuma supervisão.

Muitas APIs vivem nas sombras porque foram criadas sem o conhecimento do departamento central de TI de uma organização, por isso, frequentemente não são detectadas pelas ferramentas de segurança tradicionais. As equipes de segurança muitas vezes não têm visibilidade dos riscos apresentados até mesmo pelas APIs que elas conseguem identificar.