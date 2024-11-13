Uno studio rileva che i team addetti alla sicurezza avvertono le conseguenze delle crescenti minacce alle API

Non sorprende che gli incidenti relativi alla sicurezza delle API siano aumentati. Guardiamo alla situazione in questo modo: come i dipendenti di qualsiasi azienda, le API hanno un compito da svolgere, che consiste nello scambiare rapidamente i dati tra le tecnologie digitali. Questo lavoro è fondamentale: le API consentono a clienti e partner di ottenere i servizi di cui hanno bisogno. Tuttavia, questo lavoro è anche molto rischioso perché, a differenza dei dipendenti di un'azienda, le API gestiscono dati sensibili con una supervisione minima, se non addirittura nulla.

Molte API sono nascoste perché sono state create all'insaputa del reparto IT centrale di un'organizzazione e, frequentemente, non vengono rilevate dai tradizionali strumenti di sicurezza. I team addetti alla sicurezza, spesso, mancano di visibilità sui rischi anche per le API su cui possono contare.