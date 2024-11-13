Studie zeigt, dass Sicherheitsteams die Auswirkungen steigender API-Bedrohungen zu spüren bekommen

Die Zunahme von API-Sicherheitsvorfällen ist nicht überraschend. Betrachten Sie es mal so: Wie die Mitarbeiter in jedem Unternehmen haben auch APIs eine Aufgabe, nämlich den schnellen Austausch von Daten zwischen digitalen Technologien. Diese Aufgabe ist wichtig: APIs ermöglichen es Kunden und Partnern, die Services zu erhalten, die sie benötigen. Doch diese Aufgabe ist auch hochriskant, da APIs im Gegensatz zu den Mitarbeitern sensible Daten mit wenig bis keiner Aufsicht handhaben.

Viele APIs existieren im Schatten, weil sie ohne das Wissen der zentralen IT-Abteilung eines Unternehmens erstellt wurden – und herkömmliche Sicherheitstools erkennen sie häufig nicht. Sicherheitsteams haben oft nicht einmal einen Einblick in die Risiken der APIs, von deren Existenz sie wissen.