研究表明，API 威胁日益加剧，安全团队深受其扰
《2024 年 API Security 影响研究报告》中指出，API 滥用正以惊人的速度增长。这项针对 1200 多名 IT 和安全专业人员的调查发现，84% 的受访者表示其在过去 12 个月内遭遇了 API 安全事件，这一比例高于去年的 78%。与此同时，这类事件对企业造成的影响也越来越明显，比如补救成本增加和压力增大等等。
API 事件频发暴露了企业在 API 风险监测方面的不足
API 安全事件日益频发在意料之中。我们可以这样理解：API 就像是公司里的员工，它们的主要工作就是在数字技术之间快速交换数据。这项工作至关重要：利用 API，客户和合作伙伴能够获得他们所需的服务。然而，这项工作蕴含着高风险，因为与公司里的员工不同，API 在处理敏感数据时几乎没有任何监管意识。
许多 API 处于隐蔽状态，因为它们是在企业的中央 IT 部门不知情的情况下创建的，而且经常无法被传统安全工具检测到。安全团队往往缺乏对风险的监测能力，甚至那些他们能够掌控的 API 也是如此。
您无法抵御看不到的攻击
《2024 年 API Security 影响研究》表明，只有 27% 的受访者认为自己拥有完整的 API 清单，了解哪些 API 会返回敏感数据，这一比例低于去年的 40%。此外，企业不同人员之间也存在信息不一致的问题：尽管 43% 的受访 CIO 认为他们知道哪些 API 会返回敏感数据，但只有 17% 的 CISO 同意这一观点。
您无法保护看不见的资产。考虑到以下严峻现实，这种监测能力的缺失令人深感忧虑：
Akamai 在最近发布的互联网现状 (SOTI) 报告中指出，2023 年 1 月到 2024 年 6 月期间总计记录到了 1080 亿次 API 攻击
哪怕只是一个 API 被攻陷，都可能会导致大规模的数据盗窃，直接造成收入损失和违规罚款
API 威胁不断升级，对企业的影响日益加剧
在我们的研究中，受访者既有 CISO 也有普通的 AppSec 员工。他们估算了 API 事件所带来的从补救成本到法律费用等总体财务影响。在过去 12 个月内遭遇 API 安全事件的企业所付出的平均成本为 591,404 美元。
受访者还分享了他们认为 API 安全事件会造成的几个重大影响。
这些结果能告诉我们什么？任何形式的攻击都必然会引发担忧。但面对不熟悉的攻击媒介时，会有一种难以名状的压力。许多企业正在加紧了解 API 风险的复杂性。而且，一旦遭遇 API 攻击，并且高级领导层发出“灵魂”质问，只会让压力倍增：这到底是怎么发生的？
意识到 API 攻击不断增加，企业开始考虑原因
值得庆幸的是，大多数安全团队都参与进来，并且对 API 攻击发生方式的了解越来越深入。此外，大多数人意识到，用于保护 API 的常见工具已经不足以应对当下的情况。受访者列举了他们所遭遇 API 事件的主要原因，他们的回答反映出以下两方面的问题：
由于缺乏对不受管 API 的监测和保护能力，许多工具根本无法有效应对超出其监控范围的安全事件
- OWASP 十大 API 安全风险中提到的漏洞，例如匆忙中造成的编码错误和缺少身份验证控制
为保护 API，企业应关注的四个方面
要应对当今的 API 威胁，企业需要在以下四个关键领域制定行之有效的策略和解决方案：
API 发现
态势管理
运行时保护
安全测试
API 发现
提高监测能力：通过监测能力找到 API，特别是那些经常因数据访问未经检查而无法管理的 API。寻找能够自动发现 API 的方式。分析 API 面临的风险，并将其记录在一份全面的清单中。
态势管理
加强安全态势：明确正常 API 行为和非典型 API 行为，同时监测常见告警类型，使企业能够主动检测攻击信号。利用这些见解来降低风险、设定优先级，并增强 API 安全策略。
运行时保护
运行时监测和保护：通过将全面的 API 安全解决方案与现有的安全堆栈（例如 WAF 或 Web 应用程序和 API 安全工具）进行集成，用户将能够发现高风险行为并在可疑流量抵达关键资源之前进行拦截。
安全测试
尽早且持续进行测试：采用左移方法，将安全测试引入 API 开发阶段。测试 API 是否正确编码以执行预期功能，是否面临风险，以及是否容易遭受常见和新型攻击方法的攻击。
结语：直面威胁，积极应对
本研究中的数据不是孤立的发现或异常现象，请以此为契机，谨慎采取行动。随着 API 安全事件增加，CISO 及其团队承受着巨大压力。企业领导对安全团队寄予厚望，希望他们能够有效防御 API 攻击，这无疑让他们压力倍增。
确保您的团队持续学习 API 安全防护知识。认真阅读这份全新发布的重要报告，从中获得启迪和洞见。