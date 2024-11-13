研究表明，API 威胁日益加剧，安全团队深受其扰

API 安全事件日益频发在意料之中。我们可以这样理解：API 就像是公司里的员工，它们的主要工作就是在数字技术之间快速交换数据。这项工作至关重要：利用 API，客户和合作伙伴能够获得他们所需的服务。然而，这项工作蕴含着高风险，因为与公司里的员工不同，API 在处理敏感数据时几乎没有任何监管意识。

许多 API 处于隐蔽状态，因为它们是在企业的中央 IT 部门不知情的情况下创建的，而且经常无法被传统安全工具检测到。安全团队往往缺乏对风险的监测能力，甚至那些他们能够掌控的 API 也是如此。