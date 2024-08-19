Akamai가 CDN 기업에서 클라우드 및 보안 기업으로 변신한 방법
지속적인 혁신을 통해 새로운 시장으로 매출을 다각화하는 것은 장기적인 매출 성장을 위한 Akamai 전략의 핵심 부분입니다.
Akamai는 콘텐츠 전송 서비스의 발명으로 처음 이름을 올렸으며, 현재도 세계 최고의 기업으로 자리매김하고 있습니다. Akamai는 세계 최고의 브랜드가 필요로 하는 규모와 성능을 제공해 안정적이고, 안전하며, 무결점에 가까운 디지털 경험을 제공할 수 있도록 지원함으로써 두각을 나타내고 있습니다. 최근의 사례로는 전 세계 최고의 방송사들을 지원해 유로 축구 토너먼트와 파리 하계 대회를 전송한 것이 있습니다.
보안
10여 년 전, Akamai는 클라우드 서비스로서 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 개발하면서 보안 분야로 사업을 확장했습니다. 이미 고객을 위해 제공하고 있던 전송 서비스를 보완하는 방식으로 증가하는 고객 요구사항을 충족하기 위함이었습니다.
고객의 목소리에 귀를 기울였기 때문에 분명한 기회를 잡을 수 있었습니다. Akamai는 매우 성공적인 WAF용 클라우드 서비스를 만들었습니다. 그리고 이제 Akamai 역사상 처음으로 지난 분기 보안 부문이 연간 약 20억 달러의 매출을 올리며 Akamai 매출의 대부분을 차지했습니다.
5년 전만 해도 전송이 전체 매출의 3분의 2를 차지했지만, 이제는 보안과 클라우드 컴퓨팅이 전체 매출의 3분의 2를 창출하고 있습니다.
물론 지난 몇 년 동안 보안 제품군을 크게 확장했습니다. 이제 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션을 바탕으로, 분산 서비스 거부(DDoS) 방어, 봇 관리, 계정 및 콘텐츠 보호, 앱 및 API 보안, 제로 트러스트 엔터프라이즈 보안을 위한 업계 최고의 솔루션을 제공합니다.
특히 최근 보안 포트폴리오에 추가된 새로운 기능에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. Akamai의 새로운 Guardicore 플랫폼은 마이크로세그멘테이션, 제로 트러스트 네트워크 접속(ZTNA) ,멀티팩터 인증(MFA), DNS 방화벽, 위협 헌팅이 완벽하게 통합되어 제로 트러스트 보안을 지원하는 업계 최초의 플랫폼입니다.
생성형 인공 지능(생성형 AI 또는 GenAI)에 기반한 단일 에이전트 및 통합 제어 콘솔은 광범위한 가시성과 세분화된 제어를 통해 기업 보안을 강화하고 간소화하도록 설계되었습니다. 새로운 GenAI 인터페이스를 통해 고객의 운영팀은 인간 언어로 질문해 기업 네트워크에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
새로운 Akamai Guardicore Platform은 포인트 솔루션을 넘어 더 광범위하고 포괄적인 보안 솔루션으로 성장하고 있는 보안 벤더사로서의 진화를 반영합니다. 고객들은 신뢰할 수 있는 벤더사를 통해 보안 제품과 툴을 통합하고 싶다고 말하며 Akamai는 이러한 고객의 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
지난 분기에는 빠르게 성장하는 API 보안 시장에서 모멘텀을 가속하기 위해Noname Security를 인수했습니다. 이제 Akamai는 Noname과 함께 업계에서 가장 포괄적인 API 보안 솔루션 중 하나를 보유하게 되었다고 판단합니다.
인수가 완료된 지 2주 만에 Akamai는 Noname 고객에게 Akamai App & API Protector와 통합된 새로운 엣지 커넥터를 제공했습니다.
클라우드 컴퓨팅
Akamai는 보안 시장에 진출한 지 약 10년 만에 클라우드 컴퓨팅 분야에서 훨씬 더 폭넓은 제품군을 구축함으로써 Akamai의 성장 기회를 다시 한번 확대했습니다.
Akamai는 수년 동안 엣지 플랫폼에서FaaS(Function as a Service)를 제공해 왔습니다. 이러한 종류의 엣지 컴퓨팅은 수천 명의 고객이 사용해 왔으며 전송 및 보안 서비스에 깊숙이 통합되어 있습니다.
하지만 고객들은 더 많은 것을 요구했습니다. 고객들은 Akamai 플랫폼에서 가상머신(VM)과 컨테이너를 실행할 수 있도록 풀스택 클라우드 컴퓨팅을 제공해 주기를 원했습니다. 또한, 하이퍼스케일러보다 더 효율적이고 비용이 적게 드는 방식으로 이를 수행하기를 원했습니다.
동일한 플랫폼에서 전송, 보안, 컴퓨팅 제공
고객이 이러한 요청을 한 것은 Akamai가 이미 자체 플랫폼에서 고객의 사이트와 앱을 전송하고 보호하고 있었기 때문입니다. 고객은 안정성에 대한 Akamai의 실적이 마음에 들었고 Akamai를 좋은 파트너로 신뢰할 수 있다고 생각했습니다. 고객은 또한 하이퍼스케일러와 달리 Akamai가 자신과 경쟁하지 않는다는 점도 마음에 들어 했습니다.
클라우드 컴퓨팅을 포트폴리오에 추가한 것도 Akamai에게 좋은 선택이었습니다. 고객의 수요를 충족할 뿐 아니라 고객에게 전송, 보안, 컴퓨팅을 동일한 플랫폼에서 제공함으로써 여러 가지 장점을 얻을 수 있습니다. 다음과 같은 시너지 효과가 있습니다.
- 성능 향상, 원활한 통합, 기타 운영 효율성 개선
- 교차 판매 및 강력한 고객 유지를 위한 번들링 기능
- 통신사 네트워크와의 관계 강화
- 엣지에서 대규모 사이버 공격을 신속하게 탐지하고 차단할 수 있는 역량
- 막대한 양의 트래픽에 대한 탁월한 가시성, 그 결과 확보한 보안 인사이트와 위협 인텔리전스
한 걸음 물러서서 시장이 어떻게 발전해 왔는지 살펴보면, 하이퍼스케일러들이 각기 다른 경로를 밟았지만 어떻게 비슷한 제품군을 구축했는지 알 수 있습니다. 이들은 클라우드 컴퓨팅과IaaS(Infrastructure-as-a-Service)로 시작한 후 보안 및 전송으로 옮겨 갔으며, 이는 고객에게 이 세 가지를 함께 제공하면 시너지 효과가 있다는 Akamai의 견해를 입증합니다.
또한, 하이퍼스케일러는 더 중앙 집중화된 아키텍처를 갖추고 있습니다. Akamai는 130개국 700여 개 도시에 4100여 개가 넘는 네트워크 거점을 보유함으로써 세계에서 가장 분산된 클라우드 플랫폼을 제공합니다. Akamai는 분산되어 있으면 고객에게 더 나은 성능, 더 나은 경제성, 더 높은 안정성을 제공할 수 있다고 생각합니다.
강력한 모멘텀을 달성하는 방법
새로운 클라우드 서비스에 대한 고객들의 초기 반응은 매우 고무적이었습니다. 클라우드 컴퓨팅 포트폴리오는 상반기에 강력한 초기 모멘텀을 달성했으며, 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상합니다.
지연 시간이 짧은 워크로드
고객들은 또한 독립 소프트웨어 벤더사 파트너(공인 컴퓨팅 파트너라고 함)를 활용해 컴퓨팅 플랫폼에서 지연 시간이 짧은 워크로드를 실행하고 있습니다. 이러한 워크로드에는 워크로드 행동에 대한 옵저버빌리티, 사이버 보안, 대규모 이벤트에 대한 솔루션이 포함되며, 대량의 데이터를 저장해야 하는 경우 경쟁사보다 Akamai가 더 매력적이고 비용 효율적인 옵션이 될 수 있습니다.
더 효율적인 미디어 전송
이제 미디어 고객은 전송 플랫폼과 시너지를 발휘하는 Akamai Cloud의 미디어 워크플로 제품군을 활용해 더 효율적인 이미지 조작, 의사 결정, 비디오 트랜스코딩을 수행할 수 있습니다.
또한, 전 세계 미디어 기업은 Akamai의 최신 공인 컴퓨팅 파트너이자 고객사인 Yospace를 통해 첨단 애드테크 및 광고 전략을 Akamai Cloud 전반에서 대규모로 활용할 수 있습니다.
고객 경험 개선
또한, 고객들은 지연 시간이 짧은 데이터 배포 및 처리로 고객에게 더 나은 사용자 경험을 제공하는 새로운 앱을 Akamai 플랫폼에 구축해 비용을 크게 절감하고 있습니다. 한 고객은 보안 스캐닝 제품을 구동하는 머신 러닝 엔진을 학습시키고 테스트하고 있습니다.
또 다른 고객은 지능형 대화형 고객 참여를 통해 고객 경험을 개선하고 운영을 간소화하기 위해 AI 기반 챗봇 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이러한 AI 기반 애플리케이션은 최근 대규모 언어 모델의 발전과 함께 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
비용 절감(Akamai 입장에서도!)
Akamai는 새로운 클라우드 솔루션의 대규모 사용자이기도 합니다. 자체 앱 대부분을 하이퍼스케일러에서 Akamai Cloud로 전환한 결과 성능이 개선되고 비용이 크게 절감되는 효과를 보고 있습니다.
올해에는 써드파티 클라우드에 대한 지출을 하이퍼스케일러를 계속 사용했을 때의 3분의 1 이하로 줄여 연간 운영 비용을 1억 달러 이상 절감할 수 있을 것으로 예상합니다. 매년 경쟁사에 거액의 비용을 지급하지 않아도 되니 확실히 기분이 좋습니다. 이러한 기분을 대형 기업 고객들에게도 제공할 수 있기를 기대합니다.
근본적인 변화를 겪은 Akamai
돌이켜보면 Akamai는 근본적인 변화를 겪은 것이 분명합니다. 콘텐츠 전송의 선구자에서 온라인 라이프를 지원하고 보호하는 클라우드 기업으로 변모했습니다.
5년 전만 해도 전송이 전체 매출의 3분의 2를 차지했지만, 이제는 보안과 클라우드 컴퓨팅이 전체 매출의 3분의 2를 창출하고 있습니다.
Akamai는 콘텐츠 전송의 선구자에서 온라인 라이프를 지원하고 보호하는 클라우드 기업으로 변모했습니다.
이러한 전환을 성공적으로 달성하는 동시에 견고한 마진을 유지할 수 있었던 것은 대규모 보안 포트폴리오와 빠르게 성장하는 클라우드 컴퓨팅 포트폴리오 등 빠르게 성장하는 두 제품 영역이 모두 비즈니스의 기반인 고효율 대규모 분산 전송 플랫폼을 기반으로 구축되고 구현됐기 때문입니다.
Akamai는 앞으로도 계속해서 보안 포트폴리오를 확장하고 빠르게 성장하는 컴퓨팅 제품으로 고객들의 관심을 끌면서 온라인 라이프를 지원하고 보호하는 클라우드 기업으로서의 미래 성장 가능성에 대해 매우 기대가 큽니다.