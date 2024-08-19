Akamai가 CDN 기업에서 클라우드 및 보안 기업으로 변신한 방법

물론 지난 몇 년 동안 보안 제품군을 크게 확장했습니다. 이제 Akamai Guardicore Segmentation 솔루션을 바탕으로, 분산 서비스 거부(DDoS) 방어, 봇 관리, 계정 및 콘텐츠 보호, 앱 및 API 보안, 제로 트러스트 엔터프라이즈 보안을 위한 업계 최고의 솔루션을 제공합니다.

특히 최근 보안 포트폴리오에 추가된 새로운 기능에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. Akamai의 새로운 Guardicore 플랫폼은 마이크로세그멘테이션, 제로 트러스트 네트워크 접속(ZTNA) ,멀티팩터 인증(MFA), DNS 방화벽, 위협 헌팅이 완벽하게 통합되어 제로 트러스트 보안을 지원하는 업계 최초의 플랫폼입니다.

생성형 인공 지능(생성형 AI 또는 GenAI)에 기반한 단일 에이전트 및 통합 제어 콘솔은 광범위한 가시성과 세분화된 제어를 통해 기업 보안을 강화하고 간소화하도록 설계되었습니다. 새로운 GenAI 인터페이스를 통해 고객의 운영팀은 인간 언어로 질문해 기업 네트워크에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

새로운 Akamai Guardicore Platform은 포인트 솔루션을 넘어 더 광범위하고 포괄적인 보안 솔루션으로 성장하고 있는 보안 벤더사로서의 진화를 반영합니다. 고객들은 신뢰할 수 있는 벤더사를 통해 보안 제품과 툴을 통합하고 싶다고 말하며 Akamai는 이러한 고객의 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

지난 분기에는 빠르게 성장하는 API 보안 시장에서 모멘텀을 가속하기 위해Noname Security를 인수했습니다. 이제 Akamai는 Noname과 함께 업계에서 가장 포괄적인 API 보안 솔루션 중 하나를 보유하게 되었다고 판단합니다.

인수가 완료된 지 2주 만에 Akamai는 Noname 고객에게 Akamai App & API Protector와 통합된 새로운 엣지 커넥터를 제공했습니다.