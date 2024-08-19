Comment Akamai est passé d'un réseau de diffusion de contenu (CDN) à une entreprise de sécurité et de cloud

Bien entendu, nous avons considérablement élargi notre gamme de produits de sécurité au fil des ans. Nous proposons désormais des solutions leaders sur le marché pour la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), la gestion des bots, la protection des comptes et des contenus, la sécurité des applications et des API, ainsi que la sécurité Zero Trust pour les entreprises, portée par notre solution Akamai Guardicore Segmentation.

Nous sommes particulièrement enthousiastes quant aux derniers ajouts à notre portefeuille de sécurité. Notre nouvelle plateforme Akamai Guardicore est la première de son genre à permettre une sécurité Zero Trust grâce à une combinaison entièrement intégrée de microsegmentation, d'accès réseau Zero Trust (ZTNA), d'authentification multifactorielle (MFA), de pare-feu DNS et de recherche des menaces.

Son agent unique et sa console de contrôle unifiée, alimentés par l'intelligence artificielle générative (IA générative ou GenAI), sont conçus pour renforcer et simplifier la sécurité des entreprises grâce à une visibilité étendue et à des contrôles granulaires. La nouvelle interface GenAI permet aux équipes opérationnelles de nos clients de poser des questions en langage humain pour obtenir des informations sur leurs réseaux d'entreprise.

La nouvelle plateforme Akamai Guardicore reflète notre évolution en tant qu'éditeur de solutions de sécurité : nous allons au-delà des solutions ponctuelles pour proposer une offre de sécurité plus large et plus complète. Les clients nous disent qu'ils veulent consolider leurs produits et outils de sécurité avec des fournisseurs en qui ils peuvent avoir confiance, et nous pensons que cela répondra à leurs besoins.

Le trimestre dernier, nous avons également acquis Noname Security, afin d'accélérer notre dynamique sur le marché en forte croissance de la sécurité des API. Aujourd'hui, avec Noname, nous estimons qu'Akamai dispose de l'une des solutions de sécurité des API les plus complètes du secteur.

Dans les deux semaines qui ont suivi la clôture de la transaction, Akamai a proposé aux clients de Noname son nouveau connecteur en bordure de l'Internet, une intégration à Akamai App & API Protector.