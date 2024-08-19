Comment Akamai est passé d'un réseau de diffusion de contenu (CDN) à une entreprise de sécurité et de cloud
La diversification des revenus sur de nouveaux marchés par le biais d'une innovation continue est depuis longtemps au cœur de la stratégie d'Akamai, pour une croissance rentable et à long terme de ses revenus.
Akamai s'est d'abord fait connaître grâce à l'invention des services de diffusion de contenu, et nous restons aujourd'hui le leader mondial de ce marché. Nous nous démarquons en fournissant l'évolutivité et les performances requises par les plus grandes marques du monde, en les aidant à offrir des expériences digitales fiables, sécurisées et presque sans faille. Parmi les exemples récents, citons le tournoi de football de l'Euro et les Jeux Olympiques de Paris pour les principaux diffuseurs du monde entier.
Sécurité
Il y a un peu plus de dix ans, nous avons étendu nos activités à la sécurité avec la création d'un pare-feu d'application Web (WAF) en tant que service cloud. Nous l'avons fait pour répondre à ce que nous considérions comme un besoin croissant des clients, d'une manière complémentaire à ce qu'Akamai faisait déjà pour les clients en matière de diffusion.
L'opportunité nous est apparue clairement parce que nous avons écouté nos clients. Nous avons créé ce qui s'est avéré être un service cloud très performant pour WAF. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire d'Akamai, la sécurité a généré la majorité des revenus d'Akamai au dernier trimestre, à un rythme annuel d'environ 2 milliards de dollars par an.
La sécurité et le Cloud Computing génèrent désormais les deux tiers des revenus d'Akamai, alors que la diffusion représentait les deux tiers de nos revenus il y a encore cinq ans.
Bien entendu, nous avons considérablement élargi notre gamme de produits de sécurité au fil des ans. Nous proposons désormais des solutions leaders sur le marché pour la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), la gestion des bots, la protection des comptes et des contenus, la sécurité des applications et des API, ainsi que la sécurité Zero Trust pour les entreprises, portée par notre solution Akamai Guardicore Segmentation.
Nous sommes particulièrement enthousiastes quant aux derniers ajouts à notre portefeuille de sécurité. Notre nouvelle plateforme Akamai Guardicore est la première de son genre à permettre une sécurité Zero Trust grâce à une combinaison entièrement intégrée de microsegmentation, d'accès réseau Zero Trust (ZTNA), d'authentification multifactorielle (MFA), de pare-feu DNS et de recherche des menaces.
Son agent unique et sa console de contrôle unifiée, alimentés par l'intelligence artificielle générative (IA générative ou GenAI), sont conçus pour renforcer et simplifier la sécurité des entreprises grâce à une visibilité étendue et à des contrôles granulaires. La nouvelle interface GenAI permet aux équipes opérationnelles de nos clients de poser des questions en langage humain pour obtenir des informations sur leurs réseaux d'entreprise.
La nouvelle plateforme Akamai Guardicore reflète notre évolution en tant qu'éditeur de solutions de sécurité : nous allons au-delà des solutions ponctuelles pour proposer une offre de sécurité plus large et plus complète. Les clients nous disent qu'ils veulent consolider leurs produits et outils de sécurité avec des fournisseurs en qui ils peuvent avoir confiance, et nous pensons que cela répondra à leurs besoins.
Le trimestre dernier, nous avons également acquis Noname Security, afin d'accélérer notre dynamique sur le marché en forte croissance de la sécurité des API. Aujourd'hui, avec Noname, nous estimons qu'Akamai dispose de l'une des solutions de sécurité des API les plus complètes du secteur.
Dans les deux semaines qui ont suivi la clôture de la transaction, Akamai a proposé aux clients de Noname son nouveau connecteur en bordure de l'Internet, une intégration à Akamai App & API Protector.
Cloud Computing
Une dizaine d'années après notre entrée sur le marché de la sécurité, nous avons à nouveau élargi les perspectives d'avenir d'Akamai en rassemblant une offre beaucoup plus large dans le domaine du cloud computing.
Akamai propose des fonctions en tant que service (FaaS) dans notre plateforme en bordure de l'Internet depuis de nombreuses années. Ce type d'edge computing a été utilisé par des milliers de nos clients et est profondément intégré dans nos services de diffusion et de sécurité.
Mais nos clients en demandaient plus. Ils souhaitaient que nous proposions une solution de Cloud Computing complète, afin qu'ils puissent exécuter leurs machines virtuelles (VM) et leurs conteneurs sur la plateforme Akamai. Et ils voulaient que nous le fassions d'une manière plus efficace et moins coûteuse que les hyperscalers.
Diffusion, sécurité et calcul sur la même plateforme
Ils ont fait appel à Akamai parce que nous diffusions et sécurisions déjà leurs sites et applications sur notre plateforme. Ils ont apprécié notre réputation en matière de fiabilité et savaient qu'ils pouvaient faire confiance à Akamai pour être un bon partenaire. Beaucoup d'entre eux apprécient également le fait que nous ne leur fassions pas concurrence, contrairement aux hyperscalers.
L'ajout du Cloud Computing à notre portefeuille était également judicieux pour Akamai. En plus de répondre à la demande des clients, nous récoltons les avantages d'offrir à nos clients la diffusion, la sécurité et l'informatique sur la même plateforme. Les synergies sont les suivantes :
- Amélioration des performances, intégration fluide et autres efficacités opérationnelles
- La possibilité de regrouper les services pour réaliser des ventes croisées et fidéliser la clientèle
- Des relations approfondies avec les réseaux d'opérateurs
- La capacité de détecter et d'arrêter rapidement des cyberattaques massives en bordure de l'Internet
- Une visibilité inégalée sur d'énormes volumes de trafic, ainsi que sur les informations relatives à la sécurité et aux menaces qui en découlent
Si l'on prend du recul et que l'on examine l'évolution du marché, on constate que les grandes entreprises ont travaillé à la mise en place d'un ensemble d'offres similaires, bien qu'elles aient emprunté un chemin différent pour y parvenir. Ils ont commencé par le cloud computing et l'infrastructure en tant que service (IaaS), puis se sont étendus à la sécurité et à la diffusion, ce qui confirme notre conviction qu'il existe une véritable synergie dans la proposition conjointe de ces trois dimensions à nos clients.
Les hyperscalers ont également une architecture plus centralisée. Akamai dispose de la plateforme cloud la plus distribuée au monde, avec plus de 4 100 points de présence dans plus de 700 villes réparties dans 130 pays. Nous pensons que le fait d'être plus distribué offre aux clients de meilleures performances, une meilleure rentabilité et une plus grande fiabilité.
Comment nous parvenons à une forte dynamique
La réponse initiale des clients à notre nouvelle offre cloud a été très encourageante. Notre portefeuille de Cloud Computing a connu une forte dynamique au cours du premier semestre de l'année, et nous nous attendons à ce que cette forte croissance se poursuive.
Charges de travail à faible latence
Les clients s'appuient également sur nos partenaires éditeurs de logiciels indépendants (que nous appelons Partenaires informatiques qualifiés) pour exécuter des charges de travail à faible latence sur notre plateforme de calcul. Ces charges de travail comprennent des solutions d'observabilité du comportement des charges de travail, de cybersécurité et d'événements à grande échelle, où la nécessité de stocker de très grands ensembles de données fait d'Akamai une option plus attrayante et plus rentable que ses concurrents.
Diffusion multimédia plus efficace
Nos clients multimédia peuvent désormais profiter d'une gamme complète d'offres de flux de production multimédia sur Akamai Connected Cloud, qui fournit une synergie précieuse avec notre plateforme de diffusion, pour une manipulation des images, une prise de décision et un transcodage vidéo plus efficaces.
Et avec Yospace, le dernier partenaire informatique qualifié et client d'Akamai, les sociétés de médias du monde entier peuvent exploiter leur technologies publicitaires avancée et leurs stratégies publicitaires à grande échelle dans Akamai Connected Cloud.
Meilleures expériences client
Les clients créent également de nouvelles applications sur notre plateforme où la distribution et le traitement des données à faible latence offrent une meilleure expérience utilisateur à leurs clients à un coût considérablement réduit. Un client forme et teste les moteurs d'apprentissage automatique qui alimentent son produit d'analyse de sécurité.
Un autre construit une application de chatbot alimentée par l'IA afin d'améliorer l'expérience de ses clients et de rationaliser ses opérations grâce à un engagement conversationnel intelligent avec ses clients. Ces applications alimentées par l'IA sont de plus en plus populaires grâce aux progrès récents des grands modèles de langage.
Réduction des coûts (pour nous aussi !)
Akamai est également un très grand utilisateur de notre nouvelle solution cloud. Grâce à la migration de la plupart de nos propres applications des hyperscalers vers Akamai Connected Cloud, nous constatons une amélioration des performances et une réduction considérable des coûts.
Nous prévoyons de réduire nos dépenses dans les fournisseurs cloud tiers à moins d'un tiers de ce qu'elles auraient été cette année si nous étions restés sur les hyperscalers, ce qui nous permettra d'économiser plus de 100 millions de dollars US en frais d'exploitation annuels. Cela fait plaisir de ne pas faire un chèque à 9 chiffres à ses concurrents chaque année. Et c'est un sentiment que nous sommes impatients d'offrir à nos grandes entreprises clientes.
Akamai a subi une transformation fondamentale
Avec le recul, il est clair qu'Akamai a subi une transformation fondamentale. D'un pionnier de la diffusion de contenu, nous sommes devenus l'entreprise dans le cloud qui optimise et protège la vie en ligne.
La sécurité et le Cloud Computing génèrent désormais les deux tiers des revenus d'Akamai, alors que la diffusion représentait les deux tiers de nos revenus il y a encore cinq ans.
Akamai est passé d'un pionnier de la diffusion de contenu à l'entreprise dans le cloud qui optimise et protège la vie en ligne.
Et nous avons réussi cette transformation tout en maintenant des marges solides, parce que nos deux domaines de produits à croissance rapide (notre vaste portefeuille de sécurité et notre portefeuille de Cloud Computing à croissance rapide) s'appuient sur les fondements de notre activité : notre plateforme de diffusion hautement efficace et massivement distribuée.
Pour l'avenir, nous sommes très enthousiastes quant à notre potentiel de croissance future en tant qu'entreprise dans le cloud qui alimente et protège la vie en ligne, alors que nous continuons à développer notre portefeuille de sécurité et que nos offres d'informatique à croissance rapide continuent à gagner en popularité auprès des clients.