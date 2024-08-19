AkamaiはいかにしてCDNからクラウドとセキュリティの企業に変貌したか

お客様からこのような要望が寄せられた理由は、Akamaiが当社のプラットフォーム上ですでにお客様のサイトとアプリを配信してセキュリティ保護していたためでした。お客様はAkamaiの頼りになる実績を高く評価し、良いパートナーとして信頼できることを知っていたのです。お客様の多くは、ハイパースケーラーとは異なり、当社がお客様とは競合しないという点にも好感を抱いています。

Akamaiのポートフォリオにクラウドコンピューティングを追加することは、当社にとっても有意義なことでした。お客様のニーズに応えるだけでなく、配信、セキュリティ、コンピュートを同じプラットフォームで行えることで、メリットを享受でき、次のような相乗効果が得られます。

パフォーマンスの向上、シームレスな統合、その他の運用効率

バンドルができ、クロスセルと強力な顧客維持に対応可能

キャリアネットワークとの関係強化

大規模なサイバー攻撃をエッジで迅速に検知して阻止

膨大なトラフィックに関する比類のない可視性の結果、セキュリティに関する知見と脅威インテリジェンスを獲得

市場がどのように発展してきたかを見てみると、ハイパースケーラーが同様のサービススイートをどのようにして実現してきたかがわかります。ただし、そこに到達するためのルートは異なっていました。彼らはクラウドコンピューティングとInfrastructure as a Service（IaaS）を開始し、その後、セキュリティと配信に移行していました。このことは、顧客に3つのすべてのサービスを同時に提供することで相乗効果が得られるという当社の考え方を証明しています。

ハイパースケーラーは、さらに集約型のアーキテクチャも保有しています。Akamaiは世界で最も分散したクラウドプラットフォームを有しており、130か国・700以上の都市で4,100を超える拠点を展開しています。分散化が進むことで、お客様がパフォーマンス、経済性、信頼性の向上を得られると、当社では考えています。