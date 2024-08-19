AkamaiはいかにしてCDNからクラウドとセキュリティの企業に変貌したか
イノベーションを継続して新しい市場を開拓し、収益を多様化することは、長期的な収益成長に向けたAkamaiの戦略の中核の一端となっていました。
Akamaiは、コンテンツ・デリバリー・サービスの発明によって名を挙げ、現在でも同市場で世界をリードしています。当社は世界のトップブランドが信頼性、安全性に優れ、完璧に近いデジタル体験を提供するのを支援することで、そうした企業が求める規模とパフォーマンスを提供することで優位に立っています。最近の事例としては、世界中の大手放送局がユーロサッカー大会とパリでの夏の大会を配信する支援を行いました。
セキュリティ
10年以上前には、クラウドサービスとしてWebアプリケーションファイアウォール（WAF）を作成し、ビジネスをセキュリティ分野まで拡大しました。これは、Akamaiがお客様のニーズの増大を認識したために行ったものであり、当社が常々お客様に提供してきたことを補完したものでした。
このビジネスチャンスに気づいたのは、当社がお客様の声に耳を傾けていたためでした。当社が生み出したクラウドサービスは、WAFに適していることが実証されています。現在、セキュリティ事業は前四半期にAkamai史上初めてAkamaiの収益の過半数を占めました。そして、年間ランレートは年間約20億米ドルで運営しています。
現在、セキュリティとクラウドコンピューティングはAkamaiの収益の3分の2を占めていますが、5年前は、配信が収益の3分の2を占めていました。
もちろん、当社は長年にわたりセキュリティ製品セットを大幅に拡張してきました。Akamaiは現在、分散型サービス妨害（DDoS）保護、ボット管理、アカウントとコンテンツの保護、アプリとAPIのセキュリティ、およびAkamai Guardicore Segmentationソリューションが支援するゼロトラスト・エンタープライズ・セキュリティのための市場をリードするソリューションを提供しています。
そして最近、新しい製品がセキュリティポートフォリオにさらに加わりました。Akamaiの新しいAkamai Guardicore Platformは、マイクロセグメンテーション、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）、多要素認証（MFA）、DNSファイアウォール、脅威ハンティングといった機能を完全に統合した、ゼロトラスト・セキュリティを実現する初のプラットフォームです。
生成人工知能（生成AIまたはGenAI）を搭載した1つのエージェントと統合制御コンソールは、企業のセキュリティを強化し、シンプル化するように設計されており、広範な可視化ときめ細かな制御を可能にします。 この新しい生成AIインターフェースでは、お客様の運用チームは自然言語で質問をして、エンタープライズネットワークに関する情報を収集できます。
新しいAkamai Guardicore Platformには、セキュリティベンダーとしての当社の進化が反映されています。つまり、1つの分野に特化したソリューションから、より広範で包括的なセキュリティ製品へと成長しているのです。お客様からは、セキュリティ製品とツールを信頼できるベンダー製品に統合したいとの声が寄せられています。このことは、お客様のニーズに適していると当社は考えています。
また、前四半期には、急成長中のAPIセキュリティ市場での勢いを加速させるため、Noname Securityも買収しました。現在はNonameとともに、業界で最も包括的なAPIセキュリティソリューションの1つを提供しています。
Akamaiは、買収が完了して2週間も経たずに、Akamai App & API Protectorと統合した新しいEdge ConnectorをNonameのお客様に提供しました。
クラウドコンピューティング
セキュリティ市場に参入後約10年を経て、Akamaiは、クラウドコンピューティングに関する製品などを非常に幅広く構成することで、将来の可能性を広げることに成功しました。
Akamaiは長年にわたり、Function as a Service（FaaS）をエッジプラットフォームで提供してきました。このようなエッジコンピューティングは、何千というお客様に使用されており、当社のデリバリーサービスやセキュリティサービスと緊密に連携します。
しかし、お客様はさらに多くを求めていて、Akamaiプラットフォーム上で仮想マシン（VM）とコンテナを実行できるように、フルスタックのクラウドコンピューティングを希望していました。しかもハイパースケーラーよりも効率的でコストのかからない方法を望んでいました。
配信、セキュリティ、コンピュートを同一プラットフォームで提供
お客様からこのような要望が寄せられた理由は、Akamaiが当社のプラットフォーム上ですでにお客様のサイトとアプリを配信してセキュリティ保護していたためでした。お客様はAkamaiの頼りになる実績を高く評価し、良いパートナーとして信頼できることを知っていたのです。お客様の多くは、ハイパースケーラーとは異なり、当社がお客様とは競合しないという点にも好感を抱いています。
Akamaiのポートフォリオにクラウドコンピューティングを追加することは、当社にとっても有意義なことでした。お客様のニーズに応えるだけでなく、配信、セキュリティ、コンピュートを同じプラットフォームで行えることで、メリットを享受でき、次のような相乗効果が得られます。
- パフォーマンスの向上、シームレスな統合、その他の運用効率
- バンドルができ、クロスセルと強力な顧客維持に対応可能
- キャリアネットワークとの関係強化
- 大規模なサイバー攻撃をエッジで迅速に検知して阻止
- 膨大なトラフィックに関する比類のない可視性の結果、セキュリティに関する知見と脅威インテリジェンスを獲得
市場がどのように発展してきたかを見てみると、ハイパースケーラーが同様のサービススイートをどのようにして実現してきたかがわかります。ただし、そこに到達するためのルートは異なっていました。彼らはクラウドコンピューティングとInfrastructure as a Service（IaaS）を開始し、その後、セキュリティと配信に移行していました。このことは、顧客に3つのすべてのサービスを同時に提供することで相乗効果が得られるという当社の考え方を証明しています。
ハイパースケーラーは、さらに集約型のアーキテクチャも保有しています。Akamaiは世界で最も分散したクラウドプラットフォームを有しており、130か国・700以上の都市で4,100を超える拠点を展開しています。分散化が進むことで、お客様がパフォーマンス、経済性、信頼性の向上を得られると、当社では考えています。
急成長を達成
新しいクラウドサービスに対するお客様からの最初の反応は、励みになるものでした。 当社のクラウド・コンピューティング・ポートフォリオは、上半期に急成長し、今後も力強く成長していくと予想しています。
低レイテンシーのワークロード
お客様は、当社の独立系ソフトウェア・ベンダー・パートナー（認定コンピューティングパートナーと呼ばれる）を活用して、コンピュートプラットフォーム上で低レイテンシーのワークロードを実行しています。ワークロードには、ワークロードのふるまい、サイバーセキュリティ、大規模なイベントを監視するためのソリューションが含まれています。このような場合には、非常に大規模なデータセットを保存する必要があるため、Akamaiは競合他社よりも魅力的でコスト効率の高い選択肢となっています。
メディア配信の効率化
Akamaiのメディア業界のお客様は、Akamai Connected Cloudのメディア・ワークフロー・サービスのスイート全体をご利用いただけるようになりました。これにより、Akamaiの配信プラットフォームとの相乗効果が得られ、より効率的な画像操作、意思決定、動画トランスコーディングが可能になります。
Akamaiの最新の認定コンピューティングパートナーとお客様、Yospaceを利用すると、世界中のメディア企業が、Akamai Connected Cloudで高度なAdTechと広告戦略を大規模に活用できます。
お客様体験の向上
お客様は、当社のプラットフォームで新しいアプリの構築も行っています。この場合、低レイテンシーのデータ配信と処理によって、コストを大幅に削減しながら、お客様のユーザー体験が向上します。あるお客様は、セキュリティスキャン製品を強化する機械学習エンジンのトレーニングとテストを行っています。
別のお客様は、お客様体験を向上させ、インテリジェントな会話型のお客様エンゲージメントで業務を合理化するために、AIを活用したチャットボットアプリケーションを構築しています。このようなAIをベースにしたアプリケーションは、大規模言語モデルの最近の進歩に伴い、普及が進んでいます。
コスト削減（当社のコストも削減）
Akamaiもまた、自社の新しいクラウドソリューションを大いに活用しています。自社所有のアプリのほとんどをハイパースケーラーからAkamai Connected Cloudに移行した結果、パフォーマンスが向上し、コストを大幅に削減しています。
サードパーティ製クラウドへの支出は、ハイパースケーラーの使用を今年継続したと仮定した場合の3分の1未満に減少すると予想され、年間1億米ドル以上の運用コストを節約できます。競合宛に9桁の小切手を毎年切らなくて済むことは、間違いなく気持ちの良いものです。同じ気持ちを、当社のエンタープライズのお客様にも期待しています。
Akamaiが経験した根本的な変革
過去を振り返ると、Akamaiは明らかに根本的な変革を経験してきました。コンテンツ配信のパイオニアから、オンラインライフの力となり、守るクラウド企業へと転換しました。
現在、セキュリティとクラウドコンピューティングはAkamaiの収益の3分の2を占めていますが、5年前は、配信が収益の3分の2を占めていました。
Akamaiは、コンテンツ配信のパイオニアから、オンラインライフの力となり、守るクラウド企業へと転換しました。
当社は、この変革を達成しながら、安定した高い利益も維持しています。急速に成長している製品分野（大規模なセキュリティポートフォリオと、急成長しているクラウド・コンピューティング・ポートフォリオ）が両方とも、当社のビジネスの基盤、すなわち効率性が高い超分散型のデリバリープラットフォームで構築され、実現されているためです。
今後については、オンラインライフの力となり、守るクラウド企業として、当社の将来的な成長の可能性に大いに期待しています。Akamaiはセキュリティポートフォリオの拡大を続け、急成長する当社のコンピューティング製品はお客様を後押しし続けているのですから。