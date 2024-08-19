Como transformamos a Akamai de uma CDN para uma empresa de nuvem e segurança

É claro que expandimos muito nosso conjunto de produtos de segurança ao longo dos anos. Agora, oferecemos soluções líderes de mercado para proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS), gerenciamento de bots, proteção de contas e conteúdo, segurança de APIs e apps e segurança empresarial Zero Trust lideradas por nossa solução Akamai Guardicore Segmentation.

E estamos especialmente animados com as adições mais recentes ao nosso portfólio de segurança. Nossa nova Plataforma Akamai Guardicore é a primeira de seu tipo a proporcionar segurança Zero Trust por meio de uma combinação totalmente integrada de microssegmentação, Zero Trust Network Access (ZTNA), autenticação multifator (MFA), firewall de DNS e investigação de ameaças.

Seu console de controle unificado e agente único, alimentado por inteligência artificial generativa (IA generativa ou GenAI), foi projetado para fortalecer e simplificar a segurança corporativa com ampla visibilidade e controles granulares. A nova interface com GenAI permite que as equipes de operações de nossos clientes façam perguntas em linguagem humana para obter informações sobre suas redes empresariais.

A nova Plataforma Akamai Guardicore reflete nossa evolução como fornecedora de segurança: estamos crescendo além de soluções pontuais para uma oferta de segurança mais ampla e abrangente. Os clientes nos dizem que desejam consolidar produtos e ferramentas de segurança com fornecedores em que podem confiar, e achamos que isso irá ao encontro de suas necessidades.

No último trimestre, também adquirimos a Noname Security para ajudar a acelerar nosso impulso no mercado de segurança de APIs em rápido crescimento. Agora, com a Noname, acreditamos que a Akamai tem uma das soluções de segurança de APIs mais abrangentes do setor.

Em até duas semanas após o acordo, a Akamai ofereceu aos clientes da Noname seu novo Edge Connector, uma integração com o Akamai App & API Protector.