Como transformamos a Akamai de uma CDN para uma empresa de nuvem e segurança
A diversificação da receita em novos mercados por meio da inovação contínua tem sido, há muito tempo, uma parte essencial da estratégia da Akamai para o crescimento rentável da receita no longo prazo.
A Akamai se consolidou com a invenção de serviços de entrega de conteúdo, e ainda hoje somos líderes mundiais nesse mercado. Nós nos destacamos fornecendo a escala e o desempenho exigidos pelas principais marcas do mundo, ajudando-as a oferecer experiências digitais confiáveis, seguras e quase perfeitas. Exemplos recentes incluem a entrega do Campeonato Europeu de Futebol e dos jogos de verão em Paris para as principais emissoras do mundo todo.
Segurança
Há pouco mais de uma década, expandimos nossos negócios para a segurança com a criação do firewall de aplicações web (WAF) como um serviço em nuvem. Fizemos isso para atender ao que entendemos como uma necessidade crescente dos clientes, de uma forma complementar àquilo que a Akamai já estava fazendo para os clientes com os serviços de entrega.
A oportunidade ficou clara para nós, pois ouvimos nossos clientes. Criamos aquilo que provou ser um serviço de nuvem muito bem-sucedido para WAF. E, agora, pela primeira vez na história da Akamai, a área de segurança representou a maior parte da receita da empresa no último trimestre, operando a uma taxa de execução anual de cerca de US$ 2 bilhões por ano.
A segurança e a computação em nuvem agora representam dois terços da receita da Akamai, enquanto a área de entrega representava dois terços de nossa receita há cinco anos.
É claro que expandimos muito nosso conjunto de produtos de segurança ao longo dos anos. Agora, oferecemos soluções líderes de mercado para proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS), gerenciamento de bots, proteção de contas e conteúdo, segurança de APIs e apps e segurança empresarial Zero Trust lideradas por nossa solução Akamai Guardicore Segmentation.
E estamos especialmente animados com as adições mais recentes ao nosso portfólio de segurança. Nossa nova Plataforma Akamai Guardicore é a primeira de seu tipo a proporcionar segurança Zero Trust por meio de uma combinação totalmente integrada de microssegmentação, Zero Trust Network Access (ZTNA), autenticação multifator (MFA), firewall de DNS e investigação de ameaças.
Seu console de controle unificado e agente único, alimentado por inteligência artificial generativa (IA generativa ou GenAI), foi projetado para fortalecer e simplificar a segurança corporativa com ampla visibilidade e controles granulares. A nova interface com GenAI permite que as equipes de operações de nossos clientes façam perguntas em linguagem humana para obter informações sobre suas redes empresariais.
A nova Plataforma Akamai Guardicore reflete nossa evolução como fornecedora de segurança: estamos crescendo além de soluções pontuais para uma oferta de segurança mais ampla e abrangente. Os clientes nos dizem que desejam consolidar produtos e ferramentas de segurança com fornecedores em que podem confiar, e achamos que isso irá ao encontro de suas necessidades.
No último trimestre, também adquirimos a Noname Security para ajudar a acelerar nosso impulso no mercado de segurança de APIs em rápido crescimento. Agora, com a Noname, acreditamos que a Akamai tem uma das soluções de segurança de APIs mais abrangentes do setor.
Em até duas semanas após o acordo, a Akamai ofereceu aos clientes da Noname seu novo Edge Connector, uma integração com o Akamai App & API Protector.
Computação em nuvem
Cerca de uma década depois de entrarmos no mercado de segurança, expandimos novamente as oportunidades futuras da Akamai desenvolvendo uma oferta muito mais ampla de computação em nuvem.
A Akamai vem oferecendo função como serviço (FaaS) em sua plataforma de edge há muitos anos. Esse tipo de computação em edge tem sido usado por milhares de nossos clientes e está profundamente integrado aos nossos serviços de entrega e segurança.
Mas nossos clientes pediram mais. Eles queriam que oferecêssemos computação em nuvem full stack, para que pudessem executar suas máquinas virtuais (VMs) e contêineres na plataforma da Akamai. E eles queriam que fizéssemos isso de uma forma mais eficiente e econômica do que os hiperescaladores.
Entrega, segurança e computação na mesma plataforma
Eles pediram isso à Akamai porque já estávamos entregando e protegendo seus websites e apps em nossa plataforma. Eles gostavam de nosso histórico de confiabilidade e sabiam que poderiam confiar na parceria com a Akamai. Muitos deles também gostam do fato de que não competimos contra eles, ao contrário dos hiperescaladores.
A adição da computação em nuvem ao nosso portfólio também fez sentido para a Akamai. Além de satisfazer à demanda dos clientes, temos a vantagem de oferecer entrega, segurança e computação na mesma plataforma. As sinergias incluem:
- Desempenho aprimorado, integração perfeita e outras eficiências operacionais
- A capacidade de agregar vendas cruzadas e a forte retenção de clientes
- Relacionamentos aprofundados com redes operadoras
- A capacidade de detectar e interromper ataques cibernéticos massivos na edge rapidamente
- Visibilidade incomparável de enormes volumes de tráfego e os insights de segurança e inteligência de ameaças que obtemos como resultado
Se você observar como o mercado evoluiu, poderá ver como os hiperescaladores trabalharam para proporcionar um conjunto semelhante de ofertas, embora tenham feito um caminho diferente para chegar lá. Eles começaram com a computação em nuvem e a infraestrutura como serviço (IaaS), e depois passaram para a segurança e entrega, o que valida nossa visão de que há sinergia em oferecer aos clientes todos os três juntos.
Os hiperescaladores também têm uma arquitetura mais centralizada. A Akamai tem a plataforma de nuvem mais distribuída do mundo, com mais de 4.100 pontos de presença em mais de 700 cidades em 130 países. Acreditamos que uma distribuição mais ampla oferece aos clientes melhor desempenho, melhor economia e maior confiabilidade.
Como estamos aproveitando a oportunidade
A resposta inicial dos clientes à nossa nova oferta de nuvem tem sido muito encorajadora. Nosso portfólio de computação em nuvem gerou resultados excelentes no primeiro semestre do ano, e esperamos que o forte crescimento continue.
Workloads de baixa latência
Os clientes também estão aproveitando os serviços de nossos parceiros fornecedores de software independentes (que chamamos de parceiros de computação qualificados) para executar cargas de trabalho de baixa latência em nossa plataforma de computação. Essas cargas de trabalho incluem soluções de observabilidade de comportamento de cargas de trabalho, cibersegurança e eventos em grande escala, em que a necessidade de armazenar conjuntos muito grandes de dados faz com que a Akamai seja uma opção mais atraente e econômica do que a concorrência.
Entrega de mídia mais eficiente
Nossos clientes de mídia agora podem aproveitar um conjunto completo de ofertas de fluxo de trabalho de mídia na Akamai Connected Cloud, que proporciona uma sinergia valiosa com nossa plataforma de entrega, para manipulação de imagens, decisões e transcodificação de vídeo mais eficientes.
E com a mais recente parceira de computação qualificada e cliente da Akamai, a Yospace, as empresas de mídia do mundo todo podem aproveitar suas estratégias avançadas de publicidade e tecnologia publicitária em escala em toda a Akamai Connected Cloud.
Experiências de clientes aprimoradas
Os clientes também estão criando novos apps em nossa plataforma, em que a distribuição e o processamento de dados de baixa latência proporcionam uma melhor experiência de usuário para seus clientes a um custo significativamente menor. Um cliente está treinando e testando os mecanismos de aprendizado de máquina que impulsionam seu produto de verificação de segurança.
Outro está desenvolvendo uma aplicação de chatbot com inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente e simplificar as operações através de engajamento conversacional inteligente. Essas aplicações alimentadas por IA estão cada vez mais populares com os recentes avanços em grandes modelos de linguagem.
Economia (para nós também!)
A Akamai também usa sua nova solução de nuvem. Como resultado da migração da maioria de nossos próprios apps dos hiperescaladores para a Akamai Connected Cloud, estamos observando um desempenho melhor e um custo muito reduzido.
Esperamos reduzir nossos gastos com nuvens externas para menos de um terço do custo que teríamos neste ano se ficássemos com os hiperescaladores, economizando mais de US$ 100 milhões em despesas operacionais anuais. É realmente muito bom não pagar uma quantia de nove dígitos para seus concorrentes todos os anos. E essa é uma sensação que estamos ansiosos para oferecer aos nossos grandes clientes empresariais.
A Akamai passou por uma transformação fundamental
Em retrospecto, fica claro que a Akamai passou por uma transformação fundamental. Passamos de uma pioneira na entrega de conteúdo para a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online.
A segurança e a computação em nuvem agora representam dois terços da receita da Akamai, enquanto a área de entrega representava dois terços de nossa receita há cinco anos.
A Akamai se transformou de uma pioneira na entrega de conteúdo para a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online.
E realizamos essa transformação mantendo margens robustas com sucesso, pois ambas as áreas de nossos produtos em rápido crescimento — nosso grande portfólio de segurança e nosso portfólio de computação em nuvem em rápido crescimento — são desenvolvidas e impulsionadas pela base de nossos negócios: nossa plataforma de entrega altamente eficiente e amplamente distribuída.
Olhando para o futuro, estamos muito empolgados com nosso potencial de crescimento futuro como a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online, à medida que continuamos expandindo nosso portfólio de segurança e à medida que nossas ofertas de computação em rápido crescimento continuam ganhando força com os clientes.