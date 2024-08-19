Wie wir Akamai von einem CDN-Unternehmen in ein Cloud- und Sicherheitsunternehmen verwandelt haben
Die Diversifizierung unserer Umsätze auf neuen Märkten, die wir durch kontinuierliche Innovationen erreichen, ist seit Langem ein zentraler Bestandteil unserer Strategie für langfristiges rentables Umsatzwachstum.
Akamai hat sich seinen Namen mit der Erfindung von Diensten zur Inhaltsbereitstellung gemacht und wir sind weiterhin weltweit führend auf diesem Markt. Wir bieten die Skalierbarkeit und Performance, die weltweit führende Marken brauchen, und unterstützen diese Marken dabei, zuverlässige, sichere und beinahe makellose digitale Erlebnisse bereitzustellen. Zu den jüngsten Beispielen gehören die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Sommerspiele in Paris für die größten Rundfunkanstalten der Welt.
Sicherheit
Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt haben wir unser Geschäft auf Sicherheit ausgeweitet – mit der Entwicklung der Web Application Firewall (WAF) als Clouddienst. Das haben wir getan, um ein wachsendes Kundenbedürfnis zu erfüllen, und zwar auf eine Art und Weise, die unsere aktuellen Bereitstellungsservices ergänzt.
Diese Chance haben wir erkannt, weil wir unseren Kunden zugehört haben. Wir haben einen sehr erfolgreichen Cloud-Dienst für WAFs entwickelt. Und nun – zum ersten Mal in der Geschichte von Akamai – generierte der Sicherheitsbereich im letzten Quartal den größten Teil des Akamai-Umsatzes: Er erzielte ein jährliches Umsatzvolumen von etwa zwei Milliarden US-Dollar.
Sicherheit und Cloud Computing generieren heute zwei Drittel des Umsatzes von Akamai – vor fünf Jahren war es noch die Bereitstellung, die für zwei Drittel unseres Umsatzes sorgte.
Natürlich haben wir unsere Sicherheitsprodukte im Laufe der Jahre stark erweitert. Wir bieten jetzt marktführende Lösungen für DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service), Bot-Management, Schutz von Konten und Inhalten, Anwendungs- und API-Sicherheit sowie Zero-Trust-Unternehmenssicherheit mit Akamai Guardicore Segmentation.
Und wir freuen uns besonders über die jüngsten Erweiterungen unseres Sicherheitsportfolios. Unsere neue Akamai Guardicore Platform ist die erste ihrer Art, die Zero-Trust-Sicherheit durch eine vollständig integrierte Kombination aus Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access (ZTNA), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), DNS-Firewall und Threat Hunting ermöglicht.
Nur ein einziger Agent und eine einheitliche Steuerkonsole, die von generativer künstlicher Intelligenz (generativer KI oder GenKI) gestützt werden, bieten umfassende Transparenz und detaillierte Kontrollen, um die Unternehmenssicherheit zu stärken und zu vereinfachen. Mit der neuen GenKI-Oberfläche können die Betriebsteams unserer Kunden Fragen in natürlicher Sprache stellen, um Informationen über ihre Unternehmensnetzwerke zu erhalten.
Die neue Akamai Guardicore Platform spiegelt unsere Entwicklung als Sicherheitsanbieter wider: Wir entwickeln uns über Punktlösungen hinaus zu einem breiteren und umfassenderen Sicherheitsangebot. Kunden sagen uns, dass sie Sicherheitsprodukte und -tools mit Anbietern konsolidieren möchten, denen sie vertrauen können. Und wir glauben, dass unsere Lösung diesen Anforderungen gerecht wird.
Im letzten Quartal hat Akamai Noname Security übernommen, um unsere Dynamik auf dem schnell wachsenden API-Sicherheitsmarkt zu optimieren. Mit Noname haben wir nun unserer Meinung nach eine der umfassendsten API-Sicherheitslösungen der Branche hat.
Innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss hat Akamai den Kunden von Noname unseren neuen Edge Connector angeboten, eine Integration für Akamai App & API Protector.
Cloud Computing
Rund ein Jahrzehnt nach dem Eintritt in den Sicherheitsmarkt haben wir unsere Zukunftschancen erneut erweitert, indem wir ein viel breiteres Angebot im Bereich Cloud Computing zusammenstellen.
Akamai bietet schon seit vielen Jahren Function as a Service (FaaS) auf unserer Edge-Plattform an. Diese Art von Edge-Computing wurde von Tausenden unserer Kunden genutzt und ist tief in unsere Bereitstellungs- und Sicherheitsservices integriert.
Aber unsere Kunden wollten mehr. Sie wünschten sich umfassendes Cloud Computing, damit sie ihre virtuellen Maschinen (VMs) und Container auf der Akamai-Plattform ausführen können. Und sie wollten, dass wir das Ganze auf eine effizientere und kostengünstigere Weise tun als die Hyperscaler.
Bereitstellung, Sicherheit und Computing auf derselben Plattform
Der Grund dafür, dass unsere Kunden all das wollen, ist, dass wir bereits ihre Websites und Anwendungen auf unserer Plattform bereitstellen und sichern. Sie waren von unserer Erfolgsbilanz in Sachen Zuverlässigkeit überzeugt und wussten, dass sie Akamai als Partner vertrauen können. Viele von ihnen mögen auch die Tatsache, dass wir im Gegensatz zu Hyperscalern nicht gegen sie konkurrieren.
Doch die Aufnahme von Cloud Computing in unser Portfolio war auch für Akamai sinnvoll. Wir erfüllen hiermit nicht nur eine Kundennachfrage, sondern profitieren auch selbst davon, unseren Kunden Bereitstellung, Sicherheit und Computing auf derselben Plattform bereitzustellen. Die erzielten Synergien umfassen:
- verbesserte Performance, nahtlose Integration und weitere betriebliche Effizienzsteigerungen
- Bundle-Möglichkeiten für Cross-Selling und starke Kundenbindung
- vertiefte Beziehungen zu Betreibernetzwerken
- die Fähigkeit, massive Cyberangriffe schnell an der Edge zu erkennen und zu stoppen
- unübertroffene Einblicke in enorme Traffic-Mengen und die daraus resultierenden Sicherheits- und Bedrohungsinformationen
Wenn Sie einen Schritt zurücktreten und sich ansehen, wie sich der Markt entwickelt hat, sehen Sie, dass auch Hyperscaler versucht haben, eine ähnliche Angebotspalette aufzubauen – doch sie haben einen anderen Weg eingeschlagen, um dorthin zu gelangen. Sie haben mit Cloud Computing und Infrastructure as a Service (IaaS) begonnen und sind dann auf Sicherheit und Bereitstellung umgestiegen. Das bestätigt unsere Ansicht, dass es Synergien gibt, wenn wir unseren Kunden alle drei Bereiche gemeinsam anbieten.
Hyperscaler verfügen außerdem über eine eher zentralisierte Architektur. Akamai verfügt über die weltweit am stärksten verteilte Cloudplattform mit mehr als 4.100 Points of Presence in mehr als 700 Städten in 130 Ländern. Wir sind davon überzeugt, dass eine stärkere Verteilung unseren Kunden bessere Performance, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Wie wir eine starke Dynamik erreichen
Die erste Reaktion der Kunden auf unser neues Cloudangebot war sehr ermutigend. Unser Cloud-Computing-Portfolio hat in der ersten Jahreshälfte einen starken Aufschwung verzeichnet und wir erwarten, dass sich dieses starke Wachstum fortsetzt.
Workloads mit niedriger Latenz
Kunden nutzen auch unsere unabhängigen Softwarepartner (die wir Qualified Compute Partner nennen), um auf unserer Computing-Plattform Workloads mit geringer Latenz auszuführen. Zu diesen Workloads gehören Lösungen für Transparenz bei Workload-Verhalten, Cybersicherheit und groß angelegten Ereignissen, bei denen Akamai aufgrund der Notwendigkeit, sehr große Datenmengen zu speichern, attraktiver und kostengünstiger ist als Mitbewerber.
Effizientere Medienbereitstellung
Unsere Medienkunden können nun von einer umfassenden Palette an Media-Workflow-Angeboten in der Akamai Connected Cloud profitieren, die wertvolle Synergien mit unserer Bereitstellungsplattform bietet, und so eine effizientere Bildbearbeitung, Entscheidungsfindung und Videotranscoding ermöglicht.
Und mit Yospace, dem neuesten Qualified Compute Partner und Kunden von Akamai, können Medienunternehmen auf der ganzen Welt ihre fortschrittlichen Werbetechnologien und -strategien in der Akamai Connected Cloud skalieren.
Bessere Kundenerlebnisse
Kunden entwickeln auch neue Anwendungen auf unserer Plattform. Dank der Datenverteilung und -verarbeitung mit geringer Latenz können sie ihren Kunden ein besseres Nutzererlebnis zu deutlich geringeren Kosten bieten. Ein Kunde trainiert und testet die Engines für maschinelles Lernen, die sein Sicherheitsscan-Produkt unterstützen.
Ein weiterer Kunde entwickelt eine KI-gestützte Chatbot-Anwendung, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Betrieb durch intelligente, konversationsfähige Kundeninteraktionen zu optimieren. Solche KI-gestützten Anwendungen erfreuen sich aufgrund der jüngsten Fortschritte bei Large Language Models immer größerer Beliebtheit.
Kosteneinsparungen (auch für uns!)
Akamai ist selbst ebenfalls ein sehr großer Nutzer unserer neuen Cloudlösung. Durch die Migration der meisten unserer eigenen Anwendungen von Hyperscalern in die Akamai Connected Cloud erzielen wir eine bessere Performance zu deutlich niedrigeren Kosten.
Wir gehen davon aus, dass wir unsere Ausgaben für Drittanbieter-Clouds auf weniger als ein Drittel der Ausgaben senken werden, die wir in diesem Jahr bei Hyperscalern gehabt hätten: Insgesamt sparen wir so deutlich mehr als 100 Millionen US-Dollar an jährlichen Betriebskosten ein. Es fühlt sich gut an, wenn man der Konkurrenz nicht jedes Jahr einen neunstelligen Scheck ausstellen muss. Und wir freuen uns darauf, dieses Gefühl auch unseren Großkunden zu vermitteln.
Akamai hat eine grundlegende Transformation durchlaufen
Rückblickend ist klar, dass Akamai eine grundlegende Transformation durchlaufen hat. Wir haben uns von einem Pionier der Inhaltsbereitstellung zu einem Cloud-Unternehmen entwickelt, das Online-Leben unterstützt und schützt.
Sicherheit und Cloud Computing generieren heute zwei Drittel des Umsatzes von Akamai – vor fünf Jahren war es noch die Bereitstellung, die für zwei Drittel unseres Umsatzes sorgte.
Akamai hat sich von einem Pionier der Inhaltsbereitstellung zu einem Cloud-Unternehmen entwickelt, das Online-Leben unterstützt und schützt.
Und wir haben diesen Wandel erfolgreich vollzogen und dabei erfolgreich stabile Margen aufrechterhalten. Denn unsere beiden schnell wachsenden Produktbereiche – unser großes Sicherheitsportfolio und unser immer größeres Cloud-Computing-Portfolio – bauen auf dem Fundament unseres Unternehmens auf: unserer hocheffizienten und massiv verteilten Bereitstellungsplattform.
Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns sehr über unser zukünftiges Wachstumspotenzial als Cloud-Unternehmen, das Online-Leben unterstützt und schützt – während wir unser Sicherheitsportfolio immer weiter ausbauen und unser schnell wachsendes Computing-Angebot bei unseren Kunden immer stärker an Bedeutung gewinnt.