Wie wir Akamai von einem CDN-Unternehmen in ein Cloud- und Sicherheitsunternehmen verwandelt haben

Natürlich haben wir unsere Sicherheitsprodukte im Laufe der Jahre stark erweitert. Wir bieten jetzt marktführende Lösungen für DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service), Bot-Management, Schutz von Konten und Inhalten, Anwendungs- und API-Sicherheit sowie Zero-Trust-Unternehmenssicherheit mit Akamai Guardicore Segmentation.

Und wir freuen uns besonders über die jüngsten Erweiterungen unseres Sicherheitsportfolios. Unsere neue Akamai Guardicore Platform ist die erste ihrer Art, die Zero-Trust-Sicherheit durch eine vollständig integrierte Kombination aus Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access (ZTNA), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), DNS-Firewall und Threat Hunting ermöglicht.

Nur ein einziger Agent und eine einheitliche Steuerkonsole, die von generativer künstlicher Intelligenz (generativer KI oder GenKI) gestützt werden, bieten umfassende Transparenz und detaillierte Kontrollen, um die Unternehmenssicherheit zu stärken und zu vereinfachen. Mit der neuen GenKI-Oberfläche können die Betriebsteams unserer Kunden Fragen in natürlicher Sprache stellen, um Informationen über ihre Unternehmensnetzwerke zu erhalten.

Die neue Akamai Guardicore Platform spiegelt unsere Entwicklung als Sicherheitsanbieter wider: Wir entwickeln uns über Punktlösungen hinaus zu einem breiteren und umfassenderen Sicherheitsangebot. Kunden sagen uns, dass sie Sicherheitsprodukte und -tools mit Anbietern konsolidieren möchten, denen sie vertrauen können. Und wir glauben, dass unsere Lösung diesen Anforderungen gerecht wird.

Im letzten Quartal hat Akamai Noname Security übernommen, um unsere Dynamik auf dem schnell wachsenden API-Sicherheitsmarkt zu optimieren. Mit Noname haben wir nun unserer Meinung nach eine der umfassendsten API-Sicherheitslösungen der Branche hat.

Innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss hat Akamai den Kunden von Noname unseren neuen Edge Connector angeboten, eine Integration für Akamai App & API Protector.