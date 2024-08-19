Cómo logramos que Akamai pasara de ser una CDN a una empresa de nube y seguridad

Por supuesto, hemos ampliado considerablemente nuestra gama de productos de seguridad a lo largo de los años. Ahora ofrecemos soluciones líderes en el mercado para la protección de denegación de servicio distribuido (DDoS), la gestión de bots, la protección de cuentas y contenidos, la seguridad de aplicaciones y API, y la seguridad empresarial Zero Trust dirigida por nuestra solución Akamai Guardicore Segmentation.

Estamos especialmente entusiasmados con las incorporaciones más recientes a nuestra cartera de productos de seguridad. Nuestra nueva plataforma Akamai Guardicore Platform es la primera de su clase en ofrecer seguridad Zero Trust mediante una combinación totalmente integrada de microsegmentación, acceso de red Zero Trust (ZTNA), autenticación multifactor (MFA), firewall DNS y búsqueda de amenazas.

Su único agente y su consola de control unificada, con tecnología de inteligencia artificial generativa (IA generativa o GenAI), están diseñados para reforzar y simplificar la seguridad empresarial con una amplia visibilidad y controles detallados. Con la nueva interfaz de IA generativa, los equipos de operaciones de nuestros clientes pueden formular preguntas en lenguaje natural para obtener información sobre sus redes empresariales.

La nueva versión de Akamai Guardicore Platform es un reflejo de nuestra evolución como proveedor de seguridad: estamos creciendo más allá de las soluciones puntuales hacia una oferta de seguridad más amplia y completa. Los clientes nos dicen que están buscando proveedores de confianza con los que consolidar un conjunto de productos y herramientas de seguridad, y creemos que nuestra plataforma cumple con estas necesidades.

El trimestre pasado, también adquirimos Noname Security para ayudar a acelerar nuestro impulso en el mercado de seguridad de API, que crece rápidamente. Ahora, con Noname, creemos que Akamai cuenta con una de las soluciones de seguridad de API más completas del sector.

Dos semanas después del cierre de la operación, Akamai ofreció a los clientes de Noname nuestro nuevo conector al Edge, una integración de Akamai App & API Protector.