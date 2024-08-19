Cómo logramos que Akamai pasara de ser una CDN a una empresa de nube y seguridad
Desde hace tiempo, una parte fundamental de la estrategia de Akamai para aumentar sus ingresos a largo plazo ha consistido en diversificar sus ganancias en nuevos mercados mediante la innovación continua.
Akamai se hizo famoso por primera vez con la invención de los servicios de distribución de contenido, y seguimos siendo el líder mundial en ese mercado hoy en día. Hemos conseguido destacar facilitando la escalabilidad y el rendimiento que requieren las principales marcas del mundo. Estas empresas ofrecen experiencias digitales fiables, seguras y casi perfectas gracias a nuestra colaboración. Algunos de los ejemplos más recientes son la distribución de los partidos del campeonato europeo de selecciones de fútbol y de los juegos de verano en París para los principales responsables de estas retransmisiones a nivel mundial.
Seguridad
Hace poco más de una década, ampliamos nuestro negocio hacia la seguridad con la creación de un firewall de aplicaciones web (WAF) como servicio en la nube. Nuestro objetivo era satisfacer lo que reconocimos como una creciente necesidad de los clientes, de forma que se complementase con los servicios de distribución que Akamai ya les estaba ofreciendo.
Vimos la oportunidad con total claridad porque escuchamos a nuestros clientes y decidimos crear un servicio en la nube para WAF, cuyo éxito ya se ha demostrado. Es más, el último trimestre ha sido el primero en la historia de Akamai en el que la mayor parte de los ingresos provinieron del área de seguridad, que registra una proyección anual de 2000 millones de dólares.
La seguridad y el cloud computing generan actualmente dos tercios de los ingresos de Akamai, que es lo que generaban los servicios de distribución hace cinco años.
Por supuesto, hemos ampliado considerablemente nuestra gama de productos de seguridad a lo largo de los años. Ahora ofrecemos soluciones líderes en el mercado para la protección de denegación de servicio distribuido (DDoS), la gestión de bots, la protección de cuentas y contenidos, la seguridad de aplicaciones y API, y la seguridad empresarial Zero Trust dirigida por nuestra solución Akamai Guardicore Segmentation.
Estamos especialmente entusiasmados con las incorporaciones más recientes a nuestra cartera de productos de seguridad. Nuestra nueva plataforma Akamai Guardicore Platform es la primera de su clase en ofrecer seguridad Zero Trust mediante una combinación totalmente integrada de microsegmentación, acceso de red Zero Trust (ZTNA), autenticación multifactor (MFA), firewall DNS y búsqueda de amenazas.
Su único agente y su consola de control unificada, con tecnología de inteligencia artificial generativa (IA generativa o GenAI), están diseñados para reforzar y simplificar la seguridad empresarial con una amplia visibilidad y controles detallados. Con la nueva interfaz de IA generativa, los equipos de operaciones de nuestros clientes pueden formular preguntas en lenguaje natural para obtener información sobre sus redes empresariales.
La nueva versión de Akamai Guardicore Platform es un reflejo de nuestra evolución como proveedor de seguridad: estamos creciendo más allá de las soluciones puntuales hacia una oferta de seguridad más amplia y completa. Los clientes nos dicen que están buscando proveedores de confianza con los que consolidar un conjunto de productos y herramientas de seguridad, y creemos que nuestra plataforma cumple con estas necesidades.
El trimestre pasado, también adquirimos Noname Security para ayudar a acelerar nuestro impulso en el mercado de seguridad de API, que crece rápidamente. Ahora, con Noname, creemos que Akamai cuenta con una de las soluciones de seguridad de API más completas del sector.
Dos semanas después del cierre de la operación, Akamai ofreció a los clientes de Noname nuestro nuevo conector al Edge, una integración de Akamai App & API Protector.
Cloud computing
Aproximadamente una década después de entrar en el sector de la seguridad, volvimos a ampliar el mercado de Akamai de cara al futuro con una oferta mucho más amplia de cloud computing.
Akamai lleva muchos años ofreciendo la función como servicio (FaaS) en nuestra plataforma en Edge. Este tipo de edge computing ha sido utilizado por miles de nuestros clientes y es una parte fundamental de nuestros servicios de distribución y seguridad.
Pero nuestros clientes pidieron más. Querían que ofreciéramos cloud computing de pila completa para poder ejecutar sus máquinas virtuales y contenedores en la plataforma de Akamai. Además, reclamaban mayor eficiencia y alternativas a los hiperescaladores que fueran más baratas.
Distribución, seguridad y recursos informáticos en la misma plataforma
Esta petición de los clientes de Akamai era lógica, puesto que ya nos encargábamos de distribuir y proteger sus sitios web y aplicaciones en nuestra plataforma. Nuestros servicios siempre habían sido fiables, así que sabían que Akamai podía convertirse en su partner de confianza. Muchos están contentos porque no nos ven como competencia, a diferencia de lo que sucede con los hiperescaladores.
Incorporar el cloud computing a nuestra cartera también era positivo para Akamai. Más allá de satisfacer las demandas de los clientes, ofrecer servicios de distribución, seguridad y recursos informáticos en la misma plataforma nos trajo diversos beneficios. Algunas de las sinergias de esta implementación fueron las siguientes:
- Mayor rendimiento, una integración perfecta y operaciones más eficientes
- La capacidad de combinar productos para aumentar las ventas y fidelizar a los clientes.
- Relaciones más estrechas con las redes de operadores
- La capacidad de detectar y detener rápidamente ciberataques masivos en el Edge
- Visibilidad inigualable de enormes volúmenes de tráfico, así como la información sobre seguridad e inteligencia frente a amenazas que obtenemos como resultado.
Si echa la vista atrás para ver cómo ha evolucionado el mercado, se dará cuenta de que los hiperescaladores han tratado de desarrollar un conjunto de servicios similar, pero siguiendo su propio camino. Comenzaron con el cloud computing y la infraestructura como servicio (IaaS) y, a continuación, pasaron a la seguridad y la distribución, lo que valida nuestra visión de que existe sinergia en ofrecer a los clientes los tres juntos.
Los hiperescaladores también tienen una arquitectura más centralizada. Akamai cuenta con la plataforma en la nube más distribuida del mundo, con más de 4100 puntos de presencia en más de 700 ciudades de 130 países. Creemos que aumentar la distribución favorece a los clientes, ya que se mejora el rendimiento, la rentabilidad y la fiabilidad.
El secreto de nuestra fuerte presencia
La respuesta inicial de los clientes a nuestra nueva oferta en la nube ha sido muy alentadora. Nuestra cartera de cloud computing tuvo una gran aceptación durante la primera mitad del año y esperamos que siga creciendo.
Cargas de trabajo de baja latencia
Nuestros clientes también están sacando partido de los proveedores de software independientes con los que nos hemos asociado (los hemos denominado "partners informáticos cualificados") para ejecutar cargas de trabajo de baja latencia en nuestra plataforma informática. Estas cargas de trabajo cuentan con soluciones de observabilidad para monitorizar su comportamiento, la ciberseguridad y los eventos a gran escala, en los que la necesidad de almacenar conjuntos de datos muy grandes convierte a Akamai en una opción más atractiva y rentable que la competencia.
Distribución de contenido multimedia más eficiente
Nuestros clientes de contenido multimedia ahora pueden aprovechar un conjunto completo de ofertas de flujo de trabajo multimedia en Akamai Connected Cloud, que proporciona una valiosa sinergia con nuestra plataforma de distribución para una manipulación de imágenes, toma de decisiones y transcodificación de vídeo más eficientes.
Además, las empresas del sector pueden escalar sus estrategias y soluciones tecnológicas de publicidad en Akamai Connected Cloud gracias a Yospace, cliente de Akamai y último partner informático cualificado que hemos sumado.
Mejores experiencias de cliente
Los clientes también están creando nuevas aplicaciones en nuestra plataforma, donde la distribución y el procesamiento de datos a baja latencia proporcionan una mejor experiencia de usuario para sus propios clientes a un coste significativamente menor. Por ejemplo, un cliente está entrenando y probando los motores de aprendizaje automático (ML) de su producto de análisis de seguridad.
Otro está desarrollando una aplicación de chatbot con IA que pueda mantener conversaciones con el cliente para mejorar su experiencia y optimizar las operaciones. Este tipo de aplicaciones basadas en IA son cada vez más populares debido a los recientes avances en los modelos de lenguaje de gran tamaño.
Reducción de costes (también para Akamai)
En Akamai también utilizamos mucho nuestra nueva solución de nube. Migrar la mayoría de nuestras propias aplicaciones de los hiperescaladores a Akamai Connected Cloud nos ha ayudado a mejorar el rendimiento y a reducir considerablemente los costes.
Esperamos limitar nuestro gasto en nubes de terceros a menos de un tercio de lo que habríamos gastado este año si hubiéramos seguido recurriendo a los hiperescaladores, lo que nos ahorrará más de 100 millones de dólares en gastos operativos anuales. No hay mayor satisfacción que guardar el talonario y no tener que pagarle millones de dólares a la competencia. Es más, queremos que las grandes empresas para las que trabajamos también sean partícipes de esta sensación.
Akamai ha experimentado una transformación radical
Al echar la vista atrás, vemos con total claridad la transformación radical que ha experimentado Akamai. Hemos pasado de ser una empresa pionera en distribución de contenido a centrarnos en la nube para impulsar y proteger la vida online.
La seguridad y el cloud computing generan actualmente dos tercios de los ingresos de Akamai, que es lo que generaban los servicios de distribución hace cinco años.
Akamai ha pasado de ser una empresa pionera en distribución de contenido a centrarse en la nube para impulsar y proteger la vida online.
Hemos logrado esta transformación manteniendo en todo momento unos márgenes sólidos, ya que nuestras dos áreas de productos de rápido crecimiento (nuestra amplia cartera de seguridad y nuestra cartera de cloud computing de rápido crecimiento) se han diseñado sobre la base de nuestra empresa: una plataforma de distribución de contenido totalmente eficiente y extensa.
De cara al futuro, nos entusiasma ver el crecimiento potencial que tenemos como empresa en la nube que impulsa y protege la vida online. Al mismo tiempo, seguiremos ampliando nuestra cartera de seguridad y seguirán popularizándose nuestras soluciones informáticas de rápido crecimiento entre los clientes.