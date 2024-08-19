Akamai 如何从 CDN 变成云服务和安全服务公司

当然，这些年来我们已经极大地扩展了自己的安全产品系列。以 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案为核心，我们提供业界领先的分布式拒绝服务 (DDoS) 防护、爬虫程序管理、帐户和内容保护、应用程序和 API 安全防护，以及 Zero Trust 企业安全解决方案。

更令人开心的是，我们的安全产品组合中最近又有新成员加入。我们全新的 Akamai Guardicore 平台是业内首个通过完全集成微分段技术、Zero Trust 网络访问 (ZTNA)、多重身份验证 (MFA)、DNS 防火墙和威胁搜寻，实现 Zero Trust 安全模型的解决方案。

其单一代理程序和统一控制台由生成式人工智能（生成式 AI 或 GenAI）提供技术支持，旨在通过全面的监测能力与精细的控制，助力企业强化安全防护和简化安全管理流程。 借助全新的 GenAI 界面，客户的运营团队可以使用人类语言提出问题，以获取其企业网络的相关信息。

Akamai Guardicore 平台 体现了我们作为安全服务供应商的发展演变历程，意味着我们正在从单点式解决方案向更广泛、更全面的安全产品发展。客户希望将安全产品和工具与可信赖的供应商进行整合，而我们的平台无疑可以满足他们的需求。

上一季度，我们还收购了 Noname Security，以帮助我们在快速增长的 API 安全市场中加快发展势头。与 Noname 携手，我们坚信 Akamai 拥有业内全面完善的 API 安全防护解决方案。

在收购完成后的两周内，Akamai 为 Noname 客户提供了我们全新的 Edge Connector，它可以与 Akamai App & API Protector 相集成。