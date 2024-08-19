Akamai 如何从 CDN 变成云服务和安全服务公司
一直以来，Akamai 都致力于通过持续创新在新市场中开辟更多收入来源，并以此作为公司长期盈利收入增长战略的核心部分。
Akamai 最早以开创内容交付服务而闻名，如今，我们仍然是该市场的全球引领者。我们帮助全球顶尖品牌提供可靠、安全且流畅的数字体验，满足他们对规模和性能的要求，从众多竞争对手中脱颖而出。在不久前举行的欧洲杯足球锦标赛和巴黎夏季奥运会上，我们为多家全球顶级广播公司提供服务，我们的实力可见一斑。
安全性
十多年前，我们率先推出 Web 应用程序防火墙 (WAF)，通过这项云服务将业务拓展至安全领域。我们的目的是为了满足不断增长的客户需求，这与 Akamai 已经为客户提供的交付服务相辅相成。
因为我们倾听了客户的心声，所以我们清楚地看到了机遇。事实证明，我们为 WAF 创建的云服务非常成功。就在上个季度，安全业务首次成为 Akamai 的主要收入来源，年营收推算额约为 20 亿美元。
安全和云计算服务收入目前占 Akamai 总收入的三分之二，而在五年前，我们收入的三分之二都来自于交付服务。
当然，这些年来我们已经极大地扩展了自己的安全产品系列。以 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案为核心，我们提供业界领先的分布式拒绝服务 (DDoS) 防护、爬虫程序管理、帐户和内容保护、应用程序和 API 安全防护，以及 Zero Trust 企业安全解决方案。
更令人开心的是，我们的安全产品组合中最近又有新成员加入。我们全新的 Akamai Guardicore 平台是业内首个通过完全集成微分段技术、Zero Trust 网络访问 (ZTNA)、多重身份验证 (MFA)、DNS 防火墙和威胁搜寻，实现 Zero Trust 安全模型的解决方案。
其单一代理程序和统一控制台由生成式人工智能（生成式 AI 或 GenAI）提供技术支持，旨在通过全面的监测能力与精细的控制，助力企业强化安全防护和简化安全管理流程。 借助全新的 GenAI 界面，客户的运营团队可以使用人类语言提出问题，以获取其企业网络的相关信息。
Akamai Guardicore 平台 体现了我们作为安全服务供应商的发展演变历程，意味着我们正在从单点式解决方案向更广泛、更全面的安全产品发展。客户希望将安全产品和工具与可信赖的供应商进行整合，而我们的平台无疑可以满足他们的需求。
上一季度，我们还收购了 Noname Security，以帮助我们在快速增长的 API 安全市场中加快发展势头。与 Noname 携手，我们坚信 Akamai 拥有业内全面完善的 API 安全防护解决方案。
在收购完成后的两周内，Akamai 为 Noname 客户提供了我们全新的 Edge Connector，它可以与 Akamai App & API Protector 相集成。
云计算
在同一平台上提供交付、安全和计算服务
客户之所以会提出此要求，是因为 Akamai 已经在自己的平台上为他们的网站及应用程序提供交付和保护服务。他们欣赏 Akamai 在可靠性方面的优秀往绩，并且深信 Akamai 是可以信赖的优秀合作伙伴。而且，我们也不会像其他超大规模云服务提供商那样与他们竞争，这也令他们异常欣慰。
对于 Akamai 来说，向我们自己的产品组合中增加云计算产品也很有意义。除了能够满足客户需求之外，我们还能通过在同一平台上为客户提供交付、安全和计算服务而获得优势。这些优势包括：
- 提升性能、无缝集成效率和其他运营效率
- 可通过捆绑来实现交叉销售并提高客户留存率
- 加深与运营商网络的关系
- 能够在边缘快速检测并阻止大规模网络攻击
- 可出色地监测海量流量，并且由此可获得安全见解和威胁情报
回过头来看看市场的发展历程，您就会发现其他超大规模云服务提供商也想方设法地提供类似的产品系列，但效果不理想。他们首先从云计算和基础架构即服务 (IaaS) 开始，然后拓展至安全和交付服务，这也印证了我们的观点：将这三项服务整合提供给客户，能够产生协同效应。
此外，超大规模云服务提供商还拥有更集中的架构。Akamai 拥有全球分布广泛的云平台，在 130 个国家/地区的 700 多个城市拥有 4,100 多个入网点。我们相信，分布更广可为客户提供更好的性能、更佳的经济性和更高的可靠性。
我们如何实现强劲势头
客户对我们新的云产品的初步反应非常令人鼓舞。我们的云计算产品组合在今年上半年实现了强劲的早期发展势头，并且我们预计强劲增长将持续下去。
低延迟工作负载
客户还借助我们的独立软件供应商合作伙伴（称之为“合格计算合作伙伴”）在我们的计算平台上运行低延迟工作负载。这些工作负载包括用于监测工作负载行为、网络安全和大规模事件的解决方案，其中对超大数据集的存储需求使 Akamai 成为比竞争对手更具吸引力且经济高效的选择。
更高效的媒体交付
我们的媒体客户现在可以利用 Akamai Connected Cloud 上的全套媒体工作流产品，与我们的交付平台协同工作，从而实现更高效的图像处理、决策制定和视频转码。
借助 Akamai 最新的合格计算合作伙伴与客户 Yospace，全球各地的媒体公司可以通过 Akamai Connected Cloud 大规模利用其先进的广告技术和广告策略。
更出色的客户体验
客户还可以在我们的平台上构建新的应用程序，低延迟数据分发和处理为客户提供了更出色的用户体验，同时显著降低了成本。一位客户在训练和测试为其安全扫描产品提供支持的机器学习引擎。
另一位客户在构建依托 AI 技术的聊天机器人应用程序以改善客户体验，并通过智能对话式客户互动简化运营。随着大语言模型近期不断向前发展，这些依托 AI 技术的应用程序越来越受欢迎。
节省成本（也适用于我们！）
Akamai 自身也是我们新的云解决方案的一个大用户。在将我们自己的大多数应用程序从超大规模云服务提供商迁移到 Akamai Connected Cloud 之后，我们发现不仅性能得以提升，而且成本显著降低。
我们预计，今年我们在第三方云上的支出将大幅减少，不到原先使用超大规模云服务提供商时支出的三分之一，每年可节省超过 1 亿美元的运营支出。每年不用给竞争对手开出 9 位数的支票确实感觉很棒。这正是我们期待为大企业客户提供的感觉。
Akamai 经历了根本性转变
回顾过去，Akamai 显然经历了根本性转变。我们从内容交付先驱转变为支持并保护网络生活的云服务公司。
安全和云计算服务收入目前占 Akamai 总收入的三分之二，而在五年前，我们收入的三分之二都来自于交付服务。
Akamai 已从内容交付先驱转变为支持并保护网络生活的云服务公司。
我们在实现这一转变的同时，还成功地保持了稳健的利润率，因为我们有快速增长的两个产品领域，即庞大的安全产品组合和快速增长的云计算产品组合，它们都建立在我们的业务基础之上并由该基础提供支持：我们高效的大规模分布式交付平台。
展望未来，作为一家支持并保护网络生活的云服务公司，我们对未来的增长潜力感到非常兴奋——我们将继续扩展自己的安全产品组合，并且我们快速增长的计算产品将继续受到客户的青睐。